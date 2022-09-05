رئيس التعاون يكشف حَقيْقَة عرض الأهلي لضم “ساحر”.. ورسالة للهلال

كشف سعود الرشودي رئيس نادي التعاون، عَنّْ آخر تطورات أزمة النجم الكروي الأول للنادي، مصطفى فتحي، بعد عدم قدرته على الالتحاق بالفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

تم منع مصطفى محمد من مغادرة مطار القاهرة الدولي، وذلك بسبب وجود متطلبات تتعلق بالخدمة العسكرية فِيْ مصر، والتي تمنع اللاعب من مغادرة البلاد.

ووقع عقدا مع مصطفى فتحي فِيْ يناير الماضي قادما من صفوف نادي الزمالك المصري بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

حَقيْقَة عرض الأهلي

وقال الرشودي فِيْ تصريحات تلفزيونية “لم نتلق أي عرض من نادي الأهلي المصري مقابل خدمات مصطفى فتحي”.

وأضاف “اللاعب موجود حاليا فِيْ بلاده وننتظر عودته للفريق فِيْ الأيام المقبلة”.

وكانت تقارير صحفِيْة قد ربطت اسم مصطفى فتحي بانتقاله للنادي الأهلي خلال الصيف الحالي لميركاتو، فِيْ ظل صعوبة مغادرته خارج مصر بسبب متطلبات تتعلق بالخدمة العسكرية فِيْ مصر.

الهلال يفوز

وفِيْ سياق آخر، تمكن سعود الرشودي من الفوز على نادي الهلال أمام نظيره المصري الزمالك فِيْ كأس السوبر لوسيل المقرر يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الزعيم لمواجهة نظيره المصري الزمالك، الجمعة المقبل، فِيْ كأس سوبر لوسيل، على استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة، وهُو أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال 2022، حيث المواجهة. بين السعوديين ستقام. وفرق ابطال الدوري المصري.

اقرأ أيضا …

كنو يدعم الهلال ضد الزمالك … وطلب عاجل من بن نافل