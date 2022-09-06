رئيس الدولة الامارات يزور منزل رائد الفضاء سلطان النيادي بالصور ، رئيس دولة الإمارات العربية يزور سلطان النيابي ليطمئن على استعداداته لمهمة الفضاء، ورد خبر اليوم عبر الصحف الإماراتية عن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية منزل رائد الفضاء المعروف بسلطان النيادي، في منطقه إم غافا بمدينة العين والنيادي هو من أبرز الشخصيات التي عرفت في جمهورية الإمارات العربية وله إنجازات فريدة من نوعها.

زيارة رئيس الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي

رئيس الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد يزور رائد الفضاء سلطان النيادي في منطقه إم غافا الواقعة في مدينة العين وتبادل الشيخ محمد بن زايد الحديث هو واقربائه وأعرب الشيخ محمد بن زايد فخره بأبناء الإمارات العربية وقال إنهم يقدمون لأنفسهم ولوطنهم إنجازات عظيمة ونوعية، وأكد صاحب السمو محمد بن زايد على استعدادات النيابي المقبلة الذي سوف يقدم عليها إلى محطة الفضاء الدولية وسوف تستمر ستة أشهر.

من هو سلطان النيادي رائد الفضاء

سلطان النيادي هو أول رائد فضاء عربي يقوم بمهمة الاستطلاع في الفضاء حيث سيكلف في مهمة في الأيام المقبلة إلى محطة الفضاء الدولية وتستمر رحلته إلى ستة أشهر، محمد النيادي هو يحمل الجنسية الإماراتية ولديه خبرة طويلة الأمد في مجال الفضاء وقد عبر رئيس الإمارات فخره لسلطان النيادي لإنجازاته العظيمة والنوعية والفريدة.

رئيس الدولة الامارات يزور منزل رائد الفضاء سلطان النيادي بالصور

وبين صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات العربية ستواصل تعزيز موقعها الاستراتيجي في مختلف العلوم الحديثة والذكاء الاصطناعي وفي التخصيص بالذات التكنولوجيا المتقدمة لخدمة أبنائها وشعبها، مؤكد ابن زايد بعزيمة سلطان النيادي الذي يمتلك العزيمة القوية حيث إنها سعى لتحقيق إنجازات عظيمة وأكد على ثقته بقدراته وإمكانياته التي حقق النجاح من خلالها.



الإمارات العربية تفتخر بأبنائها وتعتز بأصحاب السموم وكان من بينهم رائد الفضاء سلطان النيابي الذي برع في مجال الفضاء وهو من الشخصيات المتواصلة في استعداده لخدمة التاريخ والوطن والشعب فقد تقدم سمو الأمير الشكر والافتخار بمثل هذه الشخصيات.