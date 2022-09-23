رئيس الرائد يرد على الاتهامات ويفجر مفاجأة فِيْ أزمة سانتوس

حرص فهد المطوع رئيس نادي الرائد على الرد على الأخبار المتداولة حول تأخر رواتب لاعب فريقه رينيه سانتوس لمدة أربعة أشهر.

نفى رئيس نادي الرائد فهد المطوع، فِيْ تصريحات لبرنامج “برا 18″، كل الشائعات حول ذلك، قائلا “ليس صحيحا إطلاقا أن رينيه سانتوس تأخر فِيْ الأجور لمدة 4 أشهر. .. إنها 3 رواتب فقط، وكان هناك تفاهم بيننا حول هذه المتأخرات ”.

وعَنّْ الخصم (5٪) من الراتب الذي تم تطبيقه على المدافع البرازيلي، لما فعله فِيْ مباراة الوحدة والبطاقة الحمراء، قال المطوع “تم ذلك بناءً على اللوائح الداخلية، و يعرفهم جيدا.

وأضاف الرائد رئيس النادي “كان من المفترض أن تكون رينيه حاضرة فِيْ تدريب الرائد الأربعاء الماضي، وكان لديها وعد مع مدير الفريق، لكنها لم تحضر التدريبات وتفاجأنا برحيلها”. لا يوجد خطاب إنهاء العقد.

وتابع المطوع “عَنّْدما تلقينا اتصالا من الجوازات يشير إلَّى أن اللاعب يريد المغادرة ولم نمنحه تأشيرة خروج تفاجأنا حينها … اتصلنا باللاعب وقلنا له ذلك. الوصاية، سواء الفِيْلا أو السيارة، يجب تسليمها، وبعد ذلك يمكنه المغادرة.

وأطلق مدرب الرائد مفاجأة قوية قائلا “عاد اللاعب أمس الخميس إلَّى بريدة، وتوجه إلَّى مدير الفريق واعتذر له عما فعله خلال الساعات الماضية وقال بصراحة ما فعلته كان تحت. اتجاه المحامي، وأنا أعلم أنه كان خطأ.

وختم المطوع “نحن لسنا جمعية خيرية، وكَمْا يطالب اللاعب بحقوقه، نحن أيضا نطالب بحقوقنا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نزاهة موقفنا من قضية رينيه سانتوس، وفِيْ الحَقيْقَة. كل اللاعبين جيدين، لكن من يفسد العلاقة هم الوكلاء والمحامون “.