رئيس الزمالك يتحدث عن التعاقد مع لاعبي ريال مدريد وهديته للخطيب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ناديه يمكنه التعاقد مع أي لاعب في العالم، بما في ذلك لاعبي ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، بعد الطفرة التي حققها مع النادي مؤخرًا.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات خلال هذا المؤتمر الصحفي إن خزينة الزمالك لديها حاليا ربع مليار جنيه بعد أن كانت فارغة عندما سلم هو ومجلس إدارته رئاسة النادي، بالإضافة إلى غرامة للكهرباء. .

وأضاف “محمود كهربا هديتي للكابتن الخطيب لأنه حصل على لاعب غير لاعب، وحصلت منه على 50 مليون جنيه إسترليني قابلة للزيادة”.

وأكد أنه اتفق مع مسؤولي بنك مصر ابتداء من الأحد المقبل على حضور مندوب عن البنك لتحصيل رسوم العضوية في النادي.

وأضاف أول ألف عضوية بـ 100،000 جنيه، والثاني بـ 130،000 جنيه، والألف الثالث بـ 160،000 جنيه، والرابع بـ 200،000 جنيه، وخامس الألف بـ 230،000 جنيه، وهذه الفروع الجديدة هي عضويات. سيكون على أقساط.

وأوضح “لقد أغلقنا عضوية الفرع الرئيسي الآن، وبعد حجز أول 5 آلاف جنيه إسترليني في الفرع الجديد، سنفتح عضوية الفرع الرئيسي بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.”

وتابع “أول 5000 عضوية ستكون قيمتها مليار جنيه والثاني 5000 عضو سيتضاعف العدد وسيكون الزمالك أغنى ناد في مصر وسيكون بإمكانهم التعاقد مع أي لاعب حتى لو كان ريالا. لاعب ريال مدريد. مدريد “.