رئيس الشورى يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه عبر الاتصال المرئي

شارك معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس الأربعاء، في مناقشة أطروحة الدكتوراه للباحث موسى بن عبد الكريم الزهراني تحت عنوان “الفقه يحكم في. الدعوى الجنائية “، المرفوعة إلى كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

مناقشة أطروحة الدكتوراه

تشكلت لجنة مناقشة الرسالة من رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والدكتور فالح بن سالم القحطاني المختص في القانون العام، والرسالة كانت. بإشراف معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وبعد المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحث موسى بن عبد الكريم الزهراني درجة الدكتوراه.