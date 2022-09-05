رئيس الطائي النصر يوزع لاعبيه والرمز يدعم الجميع

وأشاد تركي الضبعان رئيس نادي الطائي بنادي النصر وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي للنادي قائلا إن الفوز “نعمة”.

وأوضح الضبعان، خلال تصريحات لقناة SSC، أن الأمير خالد بن فهد يدعم كل الرياضيين وليس الفوز فقط، مضيفا أن الفوز “له نعمة” ويوزع لاعبيه على الأندية لمساعدتهم.

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تعاقد الطائي مع لاعب وسط فريق النصر خليل العبسي، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية، فِيْ إطار دعم الطائي للموسم الرياضي الجديد.

وبشأن صفقات الطائي، قال الضبعان، إن النادي لديه لجنة متخصصة لجلب اللاعبين والحفاظ على الأساسيات، مشيرا إلَّى أن النادي يضم أسماء طيبة هذا الموسم.

ووقع الطائي عددًا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة، من بينها الجناح الغيني ألفا سيميدو من البرتغالي فِيْتوريا غيماريتش، والمهاجم الكونغولي جوي مبينزا من نادي رويال أنويرب البلجيكي، والحارس البرازيلي فِيْكتور براغا من أراوكا من البرتغال، وجمال باجندوه وعبدالله الجوي. الشباب وعبد المحسن فلات من النقابة.

الطائي يحصل على علامات كاملة

حقق الطائي العلامة الكاملة فِيْ أول جولتين من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023″، بعد فوزه على الاتفاق بهدفِيْن مقابل هدف واحد، فِيْ الجولة الأولى، ثم فوزه على العدالة. بهدف نظيف فِيْ الجولة الثانية.

ويتقاسم الطائي وصيف دوري الروشان السعودي 6 نقاط مع فريقي الشباب التعاون والدامك فِيْما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

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