رئيس الطائي يقلب الطاولة على البلطان ويحرج الاتحاد ويدعم الأهلي

وأبدى السيد تركي الضبعان، رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تصريحات شديدة اللهجة على الفوز على الاتحاد والربع الكبير فِيْ الدوري، وخص مشجعي الأهلي برسالة مهمة للغاية.

وقال تركي الضبعان فِيْ تصريحات متلفزة على برنامج “MBC فِيْ أسبوع” “لو كان لدي خيار رئاسة فريق آخر لما اخترت سوى نادي الطائي”.

وأضاف رئيس نادي الطائي “أصبحنا عظماء بين الكبار. عَنّْدي أسود على أرض الملعب وطموح نادي الطائي مثل طموح أندية الدوري السعودي”.

وتابع الضبعان “الطائي عرف منذ القدم بتقرير مصيره وقوته، وقد هددت بالهبوط وأجبرت على الفوز على الاتحاد، ولا مانع من إرضاء أحد من أجل غيره”. مباراة. أنا أهتم بمصلحة كيان الطائي “.

وعَنّْ هزيمة الاتحاد وتحول بوصلة الدوري فِيْ الهلال قال رئيس نادي الطائي “بعد فوزنا انزعجت جماهِيْر الاتحاد .. ما يقلقني” .

وتابع تركي الضبعان رسائله النارية قائلا “تم تغيير لقب الطائي من صياد للكبار إلَّى (أعظم بين الكبار)”.

وتحدث رئيس نادي الطائي عَنّْ نزول الأهلي، برد قوي على تصريح خالد البلطان المثير للجدل، بأن الشباب هدموا قلعة الكؤوس وأصبحوا الأربعة الكبار بدلا من الأهلي.

وعلق الضبعان “الشمس ليست مغطاة بمنخل. الأهلي هُو العملاق فِيْ التاريخ، لا يستطيع تغيير مركزه، والأهلي أحد العظماء الأربعة منذ أن قابلت كرة القدم”.

واختتم تصريحاته برسالة مهمة جدا لجمهُور الأهلي قائلا “أتفهم آلام جماهِيْر الأهلي .. لكن انس الأمر وفكر كَيْفَ سيعيد لك فريقك نسر يطير فِيْ الداخل. الدوري “.