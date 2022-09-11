رئيس العروبةكنا الأفضل رغم الغيابات أمام الأهلي وحزين على 3 نقاط

أعرب مونس الضوي، رئيس نادي العروبة، عَنّْ حزنه على التعادل ضد الأهلي، فِيْ دوري الدرجة الأولى الأصفر، لموسم 2022-2023.

وتمكن فريق العروبة من تحقيق الفوز، بالتعادل السلبي أمام النادي الأهلي، فِيْ الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى بالدوري الأصفر.

وقال مؤنس الضوي فِيْ حديث لصحيفة “الميدان الرياضي” اليومية عَنّْ التعادل أمام الأهلي “فريقي كان أكثر استحقاقا بالنقاط الثلاث”.

وتابع رئيس نادي العروبة “لم نلعب من أجل التعادل، كنا نتطلع للفوز وكنا الأفضل فِيْ المباراة رغم الغيابات التي عانى منها الفريق”.

وتابع منيس الضوي “النتيجة فِيْ النهاية ليست سيئة وتعتبر مرضية، خاصة أنها فِيْ بداية الرحلة”.

وفِيْ ختام تصريحاته شكر رئيس نادي العروبة جمهُوره. لوجودهم ودعمهم للفريق، متمنياً لهم التواجد فِيْ جميع المباريات القادمة التي سيكون لها أثر إيجابي على اللاعبين.

وبهذه النتيجة احتل العروبة المركز الثالث عشر على جدول الدوري الأصفر برصيد 5 نقاط، حيث خسر مباراتين وفاز بواحدة وتعادل بالمثل.