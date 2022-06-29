رئيس الفِيْدرالي فِيْ نيويورك يدعو لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع

دعا رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نيويورك جون ويليامز إلَّى مزيد من الانخفاض فِيْ التضخم.

وطالب ويليامز برفع سعر الفائدة للمرة الثانية بواقع 75 نقطة أساس فِيْ الاجتماع المقرر عقده فِيْ نهاية يوليو المقبل.

وقال ويليامز إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة إلَّى ما بين 3 إلَّى 3.5٪ بنهاية العام الجاري، وبنسبة تصل إلَّى 4٪ العام المقبل، مستبعدًا فِيْ نفس الوقت أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلَّى حالة ركود.

فِيْ 15 يونيو، أعلن البنك المركزي الأمريكي عَنّْ أكبر زيادة فِيْ أسعار الفائدة منذ 28 عامًا، بينما رفع معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 75 نقطة لمواجهة التضخم المتزايد.

مع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت أسعار الفائدة الآن فِيْ نطاق 1.5-1.75٪.

أكدت لجنة السياسة المالية فِيْ الاحتياطي الفِيْدرالي أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي لا يزال “ملتزمًا بشدة بإعادة التضخم إلَّى هدفه البالغ 2٪”، بينما يتوقع استمرار رفع سعر الفائدة الرئيسي.