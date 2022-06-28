رئيس المقاولون العرب يفجر مفاجأة بخصوص النني

كشف محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن مفاجأة بشأن محمد النني نجم فريق المحترفين المصري وأرسنال.

وقال رئيس نادي المقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية “محمد النيني وعدنا تكريما له بإنهاء مشواره الكروي في النادي موطنه الأول”.

وأوضح أن وجود النيني في النادي في الوقت الحالي كان بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق في ظل الوضع الصعب الذي يمر به في الدوري المصري الممتاز.

وأكد “إدارة النادي دائما سعيدة بزيارة نجوم النادي السابقين”.

جدد محمد النني عقده مع فريق أرسنال الأول لكرة القدم خلال السوق الصيفي الحالي، لموسم آخر.

يحتل فريق كرة القدم الأول لنادي المقاولون العرب المركز 16 في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون العرب ونظيرهم البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء، في منافسات الجامعة المصرية.