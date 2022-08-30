رئيس النصر يرد على ضم نجم برشلونة.. ويحسم جدل الشارع السعودي

علق موصلي المعمر، رئيس نادي النصر، منذ فترة، مساء الثلاثاء، على أنباء الدخول فِيْ مفاوضات رسمية مع برشلونة، من أجل ضم البوسني ميراليم بيانيتش، قبل أقل من 38 ساعة. نهاية سوق الانتقالات الصيفِيْ لعام 2022.

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حقق فريق النصر لكرة القدم، فِيْ صيف 2022، فِيْ الوقت الحالي، فِيْ التعاقد مع 5 لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، وعبد الرحمن. غريب.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد تمكن الرئيس جوان لابورتا من تكوين فريق قوي للمنافسة مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، من خلال ضم نجوم من الدرجة الأولى فِيْ أوروبا، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جول كوندي، والدنماركي أندرياس كريستنسن.، والبرازيلية رافِيْنيا.

رئيس النصر يرد على ضم نجم برشلونة ويحسم الجدل فِيْ الشارع السعودي

وأشارت الإعلامية “هِيْلينا كوندس”، قبل دقائق، إلَّى أنها شاهدت موصلي معمر، رئيس نادي النصر، فِيْ مقر نادي برشلونة، يجلس على طاولة مع الوكلاء التجاريين للنجم البوسني ميرالم. بيانيتش، لمناقشة ضمه فِيْ صيف 2022.

وبدا مصل معمر رئيس نادي النصر غاضبًا بعد أن رد عبر حسابه الرسمي على تويتر بأنه ليس فِيْ برشلونة، كَمْا يشاع فِيْ وسائل الإعلام.

وكتب رئيس الانتصار “استيقظت من النوم .. تلقيت 324 رسالة على هاتفِيْ .. أقسم بالله ما حدث فِيْ برشلونة، وأقسم بالله .. لا علاقة لنا بمفاوضات بيانيتش .. فريقنا” اكتملت وعقودنا مبنية على تقارير فنية “.

تؤكد تصريحات موصلي المعمر نهاية سوق الانتقالات الصيفِيْة 2022، على ملعب النصر، حيث استقر المدرب الفرنسي رودي جارسيا على قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

يذكر أن النصر ضم 8 أجانب فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وهم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني. فنسنت أبو بكر والأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.