كتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميال، اليوم السبت، فِيْ ملخص مكالمة هاتفِيْة مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن أوكرانيا تتفاوض للحصول على شريحة قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لشراء الغاز الطبيعي، وفقًا لرويترز.

أظهر أن الُغُزو الروسي تسبب فِيْ أضرار مباشرة بأكثر من 97 مليار دولار لأوكرانيا اعتبارًا من 1 يونيو، لكن إعادة إعمار البلاد قد تكلف ما يقرب من 350 مليار دولار.

وقال التقرير إن أوكرانيا تكبدت خسائر بقيمة 252 مليار دولار من الاضطرابات فِيْ التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عَنّْ النفقات الإضافِيْة المرتبطة بالحرب، فِيْ حين من المتوقع أن يؤدي نزوح ثلث الأوكرانيين إلَّى رفع معدل الفقر إلَّى 21٪ من 2٪ فقط قبل الحرب العالمية الثانية. حرب.

بشكل عام، قدر التقرير أن احتياجات إعادة الإعمار فِيْ أوكرانيا ستصل إلَّى 349 مليار دولار، أو حوالي 1.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 200 مليار دولار، فِيْ عام 2022.