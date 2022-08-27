رئيس الوزراء المصري صندوق النقد لا يجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تمس المواطن

قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن البرنامج بدأ قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، عَنّْدما انتهى البرنامج الأخير فِيْ 30 يونيو 2022.

وأضاف رئيس الوزراء، نقلاً عَنّْ بيان، مساء الخميس، أن رؤية الحكومة المصرية تتمثل فِيْ الحفاظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق، خاصة فِيْ ظل الأزمات السائدة، مثل أزمة جائحة كورونا، موضحاً “هنا أنا أود التأكيد على أن الأزمة الروسية الأوكرانية، حتى هذه اللحظة، لم تبدأ حتى الآن “.

وتابع “فِيْ نهاية العام الماضي 2022 وبداية العام الحالي كنا نتحدث عَنّْ برنامج دعم فني فقط من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكَمْال برامج الإصلاح الاقتصادي والهِيْكلية التي نقوم بتنفِيْذها لقطاعات مختلفة. وعَنّْدما حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من ضغط على العملة الصعبة فكرنا بإضافة عَنّْصر تمويل نقدي يمكن إتاحته للدولة المصرية مع التأكيد على محتويات البرنامج الذي كنا نحاول الاتفاق عليه قبل الأزمة هِيْ نفس الشروط التي نتفاوض بشأنها اليوم “.

وأشار مدبولي إلَّى أن موضوع المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يثير الكثير من المناقشات، حيث يتحدث البعض دون معرفة تفاصيل المفاوضات، مضيفًا “هنا قد يسأل أحد لماذا لا تخبرنا بهذه التفاصيل. لأن هذه التفاصيل تحمل طابع الخصوصية والسرية لتوصل الدولة لاتفاق مع الصندوق.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار المفاوضات مع الصندوق وعدم إجبار الحكومة على اتخاذ أي إجراءات قد تمس المواطن المصري. بل على العكس من ذلك، فقد رحب برزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة وتنفذها. لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن تنفِيْذه بنجاح دون أن يرافقه برنامج حماية اجتماعية. ولذلك، فإن الصندوق ليس لديه اعتراض أو تحفظ، بل يرحب بكافة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية فِيْ الوقت الحاضر.

وأشار مدبولي إلَّى أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي تهدف بشكل أساسي إلَّى استقرار الاقتصاد المصري وعدم التعرض لأية صدمات عَنّْيفة نتيجة الأزمات الكبرى المحيطة، وهُو ما يجري العمل عليه معًا، موضحًا “أتمنى أننا سننهِيْ الاتفاقية مع الصندوق فِيْ أقرب وقت ممكن فِيْما يتعلق بجميع مكونات البرنامج وسيتم الإعلان عَنّْ جميع التفاصيل بمجرد التوصل إلَّى الاتفاق.

وأضاف “سنبدأ مطلع سبتمبر الجاري تنفِيْذ الرزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجهها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات والأزمات الكبيرة التي تواجهها، وأن الدولة ستكون جاهزة لها”. أي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري “.