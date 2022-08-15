رئيس الوزراء الهند تستهدف أن تصبح دولة متقدمة خلال 25 عامًا

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فِيْ خطابه بمناسبة عيد الاستقلال يوم الاثنين، إن بلاده تهدف إلَّى أن تصبح دولة متقدمة فِيْ غضون 25 عامًا، مع سياسات لدعم الإنتاج المحلي فِيْ مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا الرقمية.

خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، حث مودي الشباب على “تحقيق أهداف كبيرة” وتقديم أفضل سنواتهم للبلاد.

وقال مودي (71 عاما) “يجب أن نجعل الهند دولة متقدمة فِيْ السنوات الخمس والعشرين القادمة فِيْ حياتنا”.

يصنف البنك الدولي الهند حاليًا على أنها دولة ذات دخل متوسط ​​منخفض، ويستهدف البلدان التي يتراوح نصيب الفرد فِيْها من الدخل القومي الإجمالي بين 1،086 دولارًا و 4،255 دولارًا أمريكيًا. البلدان ذات الدخل المرتفع، مثل الولايات المتحدة، يبلغ متوسط ​​دخل الفرد فِيْها 13205 دولارًا أمريكيًا أو أكثر.

الهند هِيْ سادس أكبر اقتصاد فِيْ العالم، ومن المتوقع أن تحقق نموًا بأكثر من 7٪، فِيْ السنة المالية الحالية المنتهِيْة فِيْ مارس 2023، الأسرع بين الاقتصادات الكبرى.