وكشف رئيس الوزراء الياباني، خلال خطابه فِيْ الجلسة العامة الثانية لقمة التيكاد الثامنة، عَنّْ القطاعات الأفريقية الحيوية التي ستركز بلاده على دعمها.

تم تدريب 35000 شخص

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، خلال خطابه فِيْ بداية الجلسة الكاملة الثانية “تيكاد 8″، إن بلاده ستدرب 35 ألف شخص من الطاقم الطبي لمكافحة الأوبئة.

واعترف كيشيدا بأن بلاده ستعمل على تطوير الموارد البشرية فِيْ المجال الطبي من خلال دعم طويل الأمد للمؤسسات الصحية فِيْ إفريقيا فِيْ إطار التيكاد.

كَمْا أكد أن من أهم وأبرز اهتماماتهم “تطوير مجال الصحة والتعليم والبيئة فِيْ الدول الأفريقية”، مشيراً إلَّى أن “المجال الصحي هُو نقطة انطلاق فِيْ حياة الناس”.

وأشار إلَّى أن “اليابان تبذل كل ما فِيْ وسعها لدعم المجال الصحي والصحي على المستوى العالمي”.

واعترف فوميو كيشيدا بأن “جائحة كورونا والتغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على حياة الناس”.

وقال كيشيدا فِيْ كلمته التي ألقاها عَنّْ بعد خلال جلسة اليوم من قمة التيكاد 8 “جائحة كورونا أثر بشكل كبير على إفريقيا، حيث لم يتمكنوا من الوصول بسهُولة إلَّى الخدمات الطبية .. من أجل تنمية أفريقيا، يجب خلق بيئة معيشية .. نحن ندعم الصحة والتعليم “. بشكل أساسي، ندعم الصحة عالية الجودة التي هِيْ نقطة البداية لحياة الإنسان ولا نترك أحدًا وراء الركب “.

وتابع “اليابان تبذل جهُودا لتحقيق تغطية صحية عالمية. أما بالنسبة لإجراءات مكافحة كوفِيْد 19 فقد قدمنا ​​ما يعادل 1.5 مليار دولار لـ” كوفاكس “، وهناك حاجة لدعم وتطوير الموارد البشرية فِيْ المجال الطبي. ميداني، وكان هناك دعم ياباني طويل الأمد للمعاهد الإفريقية مما أظهر نتيجة إيجابية … وسنقوم بتدريب 35 ألف شخص ليكونوا ضمن الكوادر الطبية “.

من جهته، أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن “إفريقيا قادرة اليوم على إيجاد حلول جديدة دون قبول حلول من دوائر معينة”.

قال الرئيس التونسي فِيْ خطابه فِيْ بداية الجلسة العامة الثانية “تيكاد 8″، اليوم الأحد، إن “الأفارقة، مع أصدقائهم من اليابان وغيرها، قادرون على تحقيق الكثير. يمكننا أن نجد الحلول التي نحن نستمد من واقعَنّْا ونحقق ما تطمح إليه الشعوب “.

وقال سعيد إنه تم تشخيص الوضع بتشخيص جديد من أجل البحث عَنّْ حلول جديدة لتجنب تدهُور الأوضاع فِيْ إفريقيا منذ عقود وقرون.

فِيْ فبراير 2022، حصلت تونس على الموافقة على استضافة مؤتمر TICAD 8، الذي يُعقد حاليًا “يومي 27 و 28 أغسطس”، بمشاركة نحو 5000 مشارك من اليابان والقارة الأفريقية.

ويمثل مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية “تيكاد 8” المنعقد فِيْ العاصمة التونسية فرصة استثمارية ودبلوماسية مهمة لتونس بعد تدهُور الوضع الاقتصادي فِيْ البلاد نتيجة العقد الماضي.