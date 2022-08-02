رئيس بنك VTB بنوك روسيا تحتاج سنوات لشطب الخسائر الناتجة عَنّْ تجميد أصولها

قالت وكالة تاس للأنباء، الإثنين، نقلاً عَنّْ أندريه كوستين، رئيس ثاني أكبر بنك فِيْ روسيا، إن البنوك الروسية ستحتاج ما بين 7 و 10 سنوات لشطب الخسائر الناتجة عَنّْ تجميد أصولها الأجنبية.

جمدت دول غربية أصول بعض أكبر البنوك الروسية فِيْ إطار عقوبات شاملة تهدف إلَّى معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، الذي تصفه روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”، وفقًا لرويترز.

وفِيْ مقابلة سابقة مع قناة العربية، قال الرئيس التنفِيْذي لبنك VTB، أندريه كوستين، إن 75٪ من الناس تأثروا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موضحًا أن مليارات الدولارات ومليارات اليورو قد تضررت. مجمدة فِيْ بريطانيا وألمانيا وأمريكا.

وأضاف كوستين “كان القطاع المصرفِيْ الروسي من أوائل القطاعات التي فرضت عقوبات عليها من قبل الدول الغربية، لكن يمكنني القول إن أداء الاقتصاد الروسي أفضل مما توقعَنّْاه فِيْ الأشهر الثلاثة الماضية”.

توقع Kostin أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بين 5٪ و 6٪، وأن التضخم سيتراوح بين 15٪ و 16٪.