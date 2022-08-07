رئيس جديد لـهِيْئة الرقابة المالية فِيْ مصر.. من هُو

عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محمد فريد صالح رئيسا بالإنابة لهِيْئة الرقابة المالية المصرية.

ونص القرار على أن يتولى فريد، الذي يشغل منصب رئيس البورصة المصرية منذ أغسطس 2017، المنصب الجديد لمدة عام.

وذكرت الجريدة الرسمية أن القرار – الذي صدر يوم السبت – يدخل حيز التنفِيْذ يوم الأحد الموافق 7 أغسطس.

تختص هِيْئة الرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفِيْة، بما فِيْ ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وتمويل المستهلك، بحسب موقعها على الإنترنت.

من هُو محمد فريد صالح رئيس الرقابة المالية

حاصل على بكالوريوس العلوم فِيْ التجارة الخارجية والاقتصاد من كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، مصر عام 1999.

كَمْا أنه حاصل على درجة الماجستير فِيْ إدارة الأعمال تخصص البنوك والتمويل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فِيْ مصر، وكذلك ماجستير العلوم فِيْ الاقتصاد تخصص تحليل المشاريع والاستثمار والتمويل من جامعة يورك، الولايات المتحدة. المملكة المتحدة، ودكتوراه فِيْ الاقتصاد المالي من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة.

عمل مع جهات حكومية ودولية، وكان أبرز منصبه رئاسة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017.

عمل من سبتمبر 1999 حتى سبتمبر 2002 كخبير اقتصادي فِيْ المكتب الفني للوزير بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

من يوليو 2004 حتى سبتمبر 2010، عمل كخبير اقتصادي مالي أول ورئيس وحدة سوق رأس المال فِيْ المكتب الفني للوزير بوزارة الاستثمار.

شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية من أكتوبر 2010 حتى أكتوبر 2011.

عمل مستشارًا للتأجير التمويلي ورأس المال الاستثماري فِيْ البنك الدولي فِيْ مصر من يوليو 2013 إلَّى يوليو 2016.

من نوفمبر 2011 إلَّى يوليو 2017، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة D Code للاستشارات المالية والاقتصادية