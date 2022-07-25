رئيس جمهورية كازاخستان يغادر جدة

غادر فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، جدة، بعد زيارة للمملكة، أدى خلالها مناسك العمرة، وكان في وداعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي من قبل سمو الأمير. سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي (الوزير المرافق) ومعالي أمين محافظة جدة السيد صالح التركي. والقائم بالأعمال بسفارة المملكة في جمهورية كازاخستان حسين المحمادي ومدير شرطة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب ومدير المكتب الملكي للتشكيلات بمكة المكرمة. منطقة المكرمه احمد عبدالله بن ظافر.