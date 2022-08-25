رئيس شؤون الحرمين يدشّن البرنامج الدائم للحلقات القرآنية

افتتح رئيس مجلس إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، “البرنامج الدائم للحلقات القرآنية” الذي أقيم بمقر المسجد الحرام.

العناية بالقرآن الكريم

وأشار الشيخ السديس إلى أن الرئاسة اهتمت منذ إنشائها بالاهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه وترجمة معانيه من خلال عقد حلقات من القرآن الكريم في البيت القديم لكافة فئات المجتمع. ولجميع زوار وسكان الحرمين الشريفين. كما توسعت الرئاسة في حفظ القرآن الكريم وتعليمه للعالم أجمع. من خلال الاستفادة المثلى من التكنولوجيا والخدمات الرقمية التي تقدمها الرئاسة من خلال المصحف الإلكتروني الذي يعلم القرآن الكريم للمستفيدين من أي مكان في العالم على يد مدرسين معتمدين لتلاوة القرآن. يعتبر القرآن أيضًا مشروعًا عالميًا ناجحًا بكل المقاييس لتعليم القرآن الكريم.

وقال الدكتور السديس “لا بد من ذكر مكانة هذا الكتاب والمسؤولية التي يتحملها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور تجاه كتاب الله في التلاوة والتأمل والتطبيق والتعليم حتى يعمل الجميع قدر المستطاع”. . قدر المستطاع حتى يكون لكتاب الله أكثر ما يكون، والحظ فيه هو أكثر الأوقات وفرة، والفضيلة العظيمة، والخير العظيم في الدنيا والآخرة “.