رئيس صندوق النقد العربي اقتصادات المنطقة العربية ستنمو 5.4% فِيْ 2022

أكد رئيس صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي استمرار قدرة البنوك العربية على الإقراض حتى فِيْ ظل

وتوقع الحميدي فِيْ كلمته الافتتاحية باجتماع الدورة العادية الـ 46 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية أن الاقتصادات العربية ستحقق نموا بنحو 5.4 و 4.0٪ فِيْ عامي 2022 و 2023 على التوالي.

وحول الموجة التضخمية الحالية، أشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلَّى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليصل إلَّى 8.3٪ عام 2022 و 5.7٪ عام 2023، لافتا إلَّى أن صندوق النقد العربي توقع قيام الدول العربية برفع معدل التضخم العالمي. سجل معدل تضخم مرتفع نسبيًا خلال عام 2022. وفِيْ عام 2023، يبلغ نحو 7.6٪ و 7.1٪ على التوالي، فِيْ ظل استمرار التطورات الدولية الحالية.

من ناحية أخرى أشاد الحميدي بجهُود البنوك المركزية العربية فِيْ ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفِيْ وتعزيز سلامته، مشيرا إلَّى أنه لا يتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع أسعار الفائدة. حول أدوات السياسة النقدية، حول قدرة القطاع المصرفِيْ العربي على الإقراض، حيث تحققت مؤشرات الاستمرارية. حقق القطاع المالي للقطاع المصرفِيْ فِيْ الدول العربية نتائج جيدة فِيْ عام 2022. ومن حيث كفاية رأس المال، بلغ متوسط ​​النسبة فِيْ المنطقة العربية حوالي 17.8٪ فِيْ نهاية عام 2022، مما يشير إلَّى أن القطاع المصرفِيْ العربي يتمتع بملاءة عالية.، مما يعزز قدرتها على امتصاص الخسائر المحتملة. وبلغت نسبة الأصول السائلة إلَّى إجمالي أصول هذا القطاع 32.7٪.

وأوضح أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلَّى إجمالي القروض المتعثرة للمصارف العربية بلغت نحو 91.1٪ نهاية عام 2022، لافتا إلَّى أن مسارات النمو فِيْ الدول العربية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية هِيْ المستجدات المتعلقة باستمرار العمل بالإجراءات والترتيبات والحزم المالية لاحتواء التداعيات الناتجة عَنّْ جائحة كورونا. والآثار الناتجة عَنّْ التطورات العالمية الجارية على الاقتصادات العربية، بالإضافة إلَّى المسار المتوقع لسياسات الاقتصاد الكلي، وخاصة السياسة النقدية.