رئيس كاف يوضح سبب إقامة حفل جوائز الأفضل 2022 في المغرب

ورد موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على الاتهامات بأن المغرب اختار تنظيم العديد من البطولات والفعاليات في عهده مقارنة بباقي الدول الأفريقية، بعد أن أقام أيضًا حفل توزيع الجوائز هناك، والأفضل في عام 2022.

وأكدت موتسيبي أن اختيار المغرب لاستضافة جوائز أفضل ما في إفريقيا لعام 2022 يرجع إلى وجود جميع المسؤولين عن الاتحادات المحلية للقارة لحضور كأس الأمم الأفريقية للسيدات، مؤكدة أنها كانت فرصة جيدة لذلك. CAF يكلف نقودًا أقل بدلاً من السفر إلى بلد آخر.

وشدد موتسيبي على أنه لن يتلقى أي ناد أو بلد معاملة أفضل من أي نادٍ آخر خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

استضاف المغرب العديد من الأحداث الرياضية خلال حقبة موتسيبي، حيث استضاف نهائي CAF دوري الأبطال مرتين على التوالي، وكذلك نهائي كأس الاتحاد الأفريقي CAF العام الماضي، والآن حفل توزيع الجوائز الأفضل عام 2022.