رئيس كاف يُعلن عودة نهائي الأبطال إلى مباراتين ويرد على شكوى الأهلي

علق رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي الجنوب أفريقي على الشكوى التي رفعها النادي الأهلي بخصوص إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وقال موتسيبي لوسائل الإعلام “هناك العديد من الدول التي ترغب في التنافس لاستضافة أحداث CAF، لكن لا يمكنك التنافس بدون دعم حكومي”.

وأوضح “بشكل خاص أدركت أنه لا يمكنك أن تكون رئيسًا لمنظمة ولا تلتزم بالقواعد واللوائح. لذلك أنا ملتزم بالشرعية “.

وتابع “لكن دعني أخبرك أن قلق الأهلي من تعرضه للظلم (من خلال لعب الوداد في المغرب) هو قلق مشروع وعادل. المشكلة الوحيدة التي واجهتها هي أنه لا يمكن أن يكون رئيسًا يتجاهل القواعد واللوائح والقرارات التي تم اتخاذها.

وأضاف “سنغير هذا الأمر، لن يحدث هذا مرة أخرى، القرار تم اتخاذه قبل وصولي إلى هذا المركز، ستكون المباراة النهائية مرة أخرى مباراتين ذهابًا وإيابًا، وهناك جمهور كبير يدعم Al- الاهلى فى مصر. وبالطبع مدربي المفضل هو بيتسو موسيمان “.

وختم “أريد أن أؤكد لكم أن كل الدول تعامل بعضها بعضا، وكذلك الأندية على قدم المساواة. أستطيع أن أفهم مدى حزن رئيس الأهلي (محمود الخطيب) على المغرب”. ننظم هذا النهائي، وسنتأكد من أننا في المستقبل نتعامل مع الجميع على قدم المساواة “.