رئيس لجنة الحج مليون حاج يؤدون الفريضة هذا العام

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفِيْن أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفِيْصل أنه بسبب جائحة كورونا سيؤدّي مليون حاج مناسك الحج هذا العام، بينهم 150 ألفاً من الداخل، و 850 ألفاً من الخارج، فِيْ إشارة إلَّى وجود مشروع لتطوير البنية التحتية والمنطقة. كَمْرحلة أولى تبلغ المساحة المحيطة بجبل الرحمة 200 ألف متر مربع، وتشمل إنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات، بالإضافة إلَّى إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به. كَمْا بدأ تنفِيْذ مشروع تطوير المخيم فِيْ منى على مساحة نصف مليون متر مربع، وتغطي 20٪ من المخيمات الحالية.

وأضاف الأمير أن وزارة الصحة أعدت 18 مستشفى فِيْ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بسعة تزيد عَنّْ 3700 سرير يدعمها 171 مركزا صحيا إضافة إلَّى مستشفِيْات ميدانية ومستشفِيْات فِيْ جدة والطائف.

وتابع “فِيْما يتعلق بالمياه فالهدف هُو ضخ نحو 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة”.

خالد الفِيْصل

وأوضح أنه تم تجهِيْز 35 قطارًا، كل منها بسعة 417 راكبًا، لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة بواقع 30 رحلة يوميًا قابلة للزيادة، بينما سينقل قطار المشاعر 210 ألف حاج، و تم توفِيْر 16 ألف حافلة حديثة لنقل 790 ألف حاج. خلال جولته التفقدية على المشاعر المقدسة، قام أمير منطقة مكة المكرمة بزيارة المشاريع التنموية فِيْ المشاعر، وأبرزها تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة وتطوير البنى التحتية فِيْ منطقة عرفات والمتطورة. خيام فِيْ منطقة منى. كَمْا تفقد سموه جاهزية مزدلفة.

واستمع إلَّى شرح عَنّْ مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمساحة 200 ألف متر مربع والتي تشمل مواقع الجهات الحكومية وإنارة جبل الرحمة والمنطقة المحيطة وتطوير البنية التحتية بالمساحات الخضراء. ومنطقة مطعم. الإجراءات التشغيلية لتجهِيْز المعسكرات ورفع كفاءة التشغيل والخدمية وتقديم الخدمات للحجاج وكذلك زيارة ميدانية لمشروع تطوير المعسكرات بمنى الذي تبلغ مساحته 500 ألف متر مربع.

خلال الجولة

وفِيْ ختام الجولة ترأس أمير مكة خالد الفِيْصل اجتماع لجنة الحج المركزية بمزدلفة واستمع إلَّى شرح لاستعدادات الجهات لخدمة حجاج بيت الله الحرام عام 1444 هـ.

جاء ذلك خلال تفقده المشاعر المقدسة لمتابعة استعدادات استقبال الحجاج عَنّْ كثب وترؤس اجتماع لجنة الحج المركزية فِيْ منى.