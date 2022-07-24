رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية لن نتهاون في محاربة المفسدين 

كشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد الأمير، تفاصيل إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال.

وقال الأمير، خلال مقابلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن الإخطار ورد من المؤسسة المالية بخصوص حساب الكيان التجاري، لوجود تدفقات مالية وودائع نقدية بمبالغ عالية وشبه منتظمة.، تليها التحويلات الخارجية أتمتة بطاقة الخصم نيابة عن الكيان التجاري وتقدم مطالبات مباشرة.

فيديو | رئيس النيابة العامة للجرائم الاقتصادية محمد الأمير

وجاءت إدانة مواطنة وزوجها الوافد بغسل أموال بعد مراقبة الحساب الجاري لكيان الأعمال. لن تتسامح النيابة العامة في مكافحة المفسدين لاقتصاد المملكة.#الإخبارية pic.twitter.com/taSzsx08GI

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 24 يوليو 2022

وأضاف “تم طلب التصوير التلفزيوني وتم التحقق من ذلك. وتم البحث عن الكيان التجاري للجهات المختصة، وتم التحقق من عدم وجود نشاط ملموس على أرض الواقع وعدم وجود واردات جغرافية مساوية للقيمة. من الأموال المحولة إلى الخارج، وتم القبض عليهم.

وأشار إلى أنه تم استرداد جزء صغير من المبلغ وجاري العمل على طلب الباقي، وصدر قرار بوقف مصادرة الأموال المحولة للخارج.

إن اقتصاد المملكة خط أحمر.

وشدد على أن النيابة العامة والجهات الرقابية المختصة تعمل على مكافحة المخربين للاقتصاد العام والخاص وتطبيق القواعد والعقوبات بيد من حديد، لافتاً إلى أن اقتصاد المملكة خط أحمر ولا يمكننا السماح للاضطراب. أو تنغمس في أولئك الذين يحاولون القيام بذلك.

أُدينت مواطنة وزوجها الوافد بغسل الأموال

كانت نيابة الجرائم الاقتصادية قد أثبتت أن مواطنة استخرجت سجلاً تجارياً وفتح حساب بنكي وأتاحته لزوجها العربي الجنسية الذي اتفق مع أحد مواطنيه على استخدام حساب الكيان التجاري لارتكاب جريمة غسل الأموال مقابل راتب شهري قدره (10،000) عشرة آلاف ريال.

وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق والاستدلال أظهرت أن حجم التدفقات المالية في حساب كيان الأعمال تجاوز مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال، الأمر الذي استدعى طلب بيانات جمركية، الأمر الذي كشف عدم وجود الواردات. وعند التحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وحقيقي.