رئيس وزراء إسبانيا مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي.. لكننا ندفع الثمن اقتصادياً

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الثلاثاء إن إسبانيا “حساسة” بشكل خاص لارتفاع أسعار الطاقة، مشددًا على أن مساعدة أوكرانيا التزام أخلاقي “لكننا ندفع الثمن اقتصاديًا”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن النمو الاقتصادي الإسباني سيكون أبطأ من المتوقع فِيْ الأشهر المقبلة.

وألمح إلَّى رد أوروبي مشترك إذا قطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عَنّْ أوروبا.

من ناحية أخرى، كشف عَنّْ ضرائب غير عادية ستفرضها حكومة بلاده على الكيانات المالية فِيْ 2023-2024.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن الضرائب المؤقتة على المؤسسات المالية ستدر 1.5 مليار يورو من العائدات سنويًا.

ستضيف الضريبة المخططة على الأرباح غير العادية لمرافق الطاقة، ملياري يورو سنويًا، وفقًا لسانشيز.

وقال “نهدف للخروج من هذه الأزمة بشكل أفضل مما كنا عليه قبل الدخول فِيْها”.