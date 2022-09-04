رئيس وزراء اليابان لجنة حكومية معَنّْية بالتضخم والأجور تجتمع الجمعة

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد إن لجنة حكومية يابانية مكلفة بمعالجة القضية ستجتمع يوم الجمعة للنظر فِيْ الإجراءات الإضافِيْة اللازمة لمعالجة هذه القضايا.

وفِيْ حديثه للصحفِيْين فِيْ محافظة نيجاتا بشمال اليابان، قال كيشيدا إن على الحكومة ة وزيادة الدعم من أجل استخدامه بشكل فعال لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال “أود تحديد إجراءات إضافِيْة وتنفِيْذها دون تردد”، مضيفًا أنه يتفهم أهمية تقديم الدعم بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية.

جعل كيشيدا معالجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام على الشركات والمستهلكين أولوية، وأصدر تعليماته لحكومته الشهر الماضي لوضع تدابير جديدة فِيْ هذا الصدد.