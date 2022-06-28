رئيس وزراء بلجيكا العقوبات الأوروبية كبدت اقتصاد روسيا خسائر لكنها تضر بمصالحنا

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأوروبية ألحقت خسائر بالاقتصاد الروسي، لكنها تضر بمصالحنا.

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي أننا نخشى أن تتأثر الطبقة الوسطى فِيْ بلادنا بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وحثت مجموعة السبع يوم الثلاثاء الدول والشركات التي لديها مخزون غذائي على المساعدة فِيْ تخفِيْف النقص.

فرضت دول غربية عقوبات على روسيا منذ أن شنت حربا على أوكرانيا، باستثناء النفط والغاز الروسيين، بينما كان الاتحاد الأوروبي يخفض ببطء وارداته من الخام والوقود الروسي منذ آذار (مارس)، عَنّْدما وافق على حظرها بشكل كامل. نهاية عام 2022.

مع تزايد المخاوف من استمرار الصراع الروسي الأوكراني لأشهر بعد ذلك، وسط أزمة غذائية تلوح فِيْ الأفق، خاصة فِيْ بعض الدول الأفريقية التي تعتمد على محاصيل القمح من أوكرانيا وروسيا، حذرت الأمم المتحدة مرة أخرى من أزمة جوع قادمة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة الماضي، خلال قمة 40 دولة فِيْ برلين، من أن العالم يواجه “كارثة بسبب النقص المتزايد فِيْ الغذاء”.