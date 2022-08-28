رئيس وزراء كوريا الجنوبية ضعف الوون مفِيْد للصادرات

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو يوم الأحد إن ضعف العملة الوطنية يجب أن يساعد اقتصاد البلاد، مضيفًا أنه يتوقع السياسة النقدية لتشديد السياسة النقدية بشكل أبطأ وأقل من الولايات المتحدة.

وقال هان خلال مقابلة تلفزيونية “الوون الضعيف يجب أن يكون مفِيْدًا للاقتصاد من حيث الصادرات والحساب الجاري، رغم أنه سيزيد الضغط التضخمي إلَّى حد ما”.

وأضاف أن السوق هُو الذي يحدد سعر الصرف وأن الاتفاقيات الدولية تشير إلَّى أن التدخل لا يمكن إلا لتهدئة التقلبات قصيرة المدى. وقال رئيس الوزراء إن مثل هذا التدخل يجب أن يكون فِيْ حده الأدنى وأن يحدث فقط عَنّْد الحاجة.

فِيْ مقابلة مع رويترز على هامش ندوة جاكسون هُول لمحافظي البنوك المركزية الأمريكية، قال محافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ إن أسعار الفائدة فِيْ كوريا الجنوبية يجب أن ترتفع حتى يهدأ التضخم، وأن البنك المركزي لن يكون على الأرجح قادرًا على ذلك. التوقف عَنّْ تشديد سياستها النقدية قبل أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بذلك.