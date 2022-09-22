رائحة الشتاء تحمل الرعب إلَّى أوروبا.. وأسعد بلد فِيْ العالم تصيبه “تعيس”

يبدو أن رائحة الشتاء أصبحت ثقيلة على سكان دول الاتحاد الأوروبي وتحمل الرعب على سكان القارة العجوز بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية.

قد يكون السكان الذين يستعدون للأشهر القادمة باردًا جدًا على أجسادهم وباهظ التكلفة على جيوبهم لدرجة أن فنلندا، أسعد دولة فِيْ العالم، أصبحت بائسة وتخلت عَنّْ العديد من جوانب الرفاهِيْة.

أنفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، منذ بداية الارتفاع فِيْ أسعار الغاز الطبيعي فِيْ سبتمبر 2022 وحتى بداية الشهر الجاري، قرابة 500 مليار يورو لدعم العائلات والشركات، فِيْما قد تكون الأشهر المقبلة أكثر صعوبة.

مواطني أوروبا

بدأ المواطنون فِيْ أوروبا أنفسهم بهدف تقليل فواتير الطاقة، عَنّْ طريق تقليل وقت الاستحمام إلَّى 5 دقائق، بينما بدأت الشرطة تغريم أصحاب المتاجر لعدم إغلاق أبوابهم مبكرًا، بينما قاد آخرون سياراتهم بسرعات منخفضة لتوفِيْر الوقود.

ليس ذلك فحسب، بل إن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت باقتراحات روادها، حول كَيْفَِيْة تقليل استهلاك الطاقة فِيْ المنازل أو فِيْ سياراتهم، فِيْ إطار جهُود عبور شتاء صعب على ما يبدو.

تقدر بعض التقارير أنه إذا تمكنت أوروبا من خفض استخدام الغاز بنسبة 15٪، فستكون قادرة على التعامل مع فصل الشتاء على الرغم من الإمدادات المحدودة وارتفاع أسعار الطاقة، لكن استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا قد يظل موضع شك.

على سبيل المثال، قدم الألماني كريستوفر هِيْب نصائح على تويتر حول كَيْفَِيْة إذابة الثلج من الثلاجة، قائلاً إنه يتم توفِيْر المزيد من الكهرباء كلما طالت مدة بقاء الثلاجة خالية من الصقيع.

تشارك سيندي، التي تعيش فِيْ هُولندا، محاولتها الاستحمام فِيْ غضون 5 دقائق، لكنها فشلت فِيْ الساعة 621 ؛ وكتبت على تويتر “استغرق الاستحمام 48 ثانية حتى يصبح ساخنًا”.

هذه الأهداف جزء من جهد أوسع للاتحاد الأوروبي لتقليل الطلب على الغاز الطبيعي هذا الشتاء، مع ترسانة من الأساليب التي يختارونها.

وفِيْ يوليو الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفِيْذية للاتحاد الأوروبي، فِيْ يوليو على هدف طوعي لخفض استخدام الغاز بنسبة 15٪ حتى مارس 2023، مقارنة بمتوسط ​​الاستهلاك من 2016 إلَّى 2022.

نشرت CNBC و Euronews مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية فِيْ محاولة للحد من استهلاك الطاقة

فرنسا والشتاء

دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلَّى خفض بنسبة 10٪ فِيْ استخدام الغاز، وحذر من أن وفورات الطاقة القسرية ستكون مطروحة على الطاولة إذا ثبت أن الجهُود التطوعية غير كافِيْة.

تمثل واردات الغاز الروسي 15٪ من استهلاك فرنسا من الغاز، مما يجعلها أقل اعتمادًا على روسيا من معظم نظيراتها فِيْ الاتحاد الأوروبي. بينما أعلن عمدة باريس يوم 13 سبتمبر أن الأضواء من برج إيفل الشهِيْر ستنطفئ قبل حوالي ساعة فِيْ تمام الساعة 1145 مساءً.

كَمْا سيتم تغريم أصحاب المتاجر الذين يتركون أبواب المحلات المكَيْفَة 750 يورو (751 دولارًا). سيتم حظر الإعلانات المضيئة من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا.

ألمانيا هِيْ أكثر الدول إجرامًا فِيْ الغاز الروسي

كانت ألمانيا الأكثر تعرضاً لخفض إمدادات الغاز الروسي ؛ أصدر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بيانًا قدم فِيْه عددًا من الإجراءات التي دخلت حيز التنفِيْذ فِيْ 2 سبتمبر على أمل تقليل استخدام الغاز بنحو 2٪.

حظرت ألمانيا تدفئة المباني العامة إلَّى حد أقصى يصل إلَّى 19 درجة مئوية فِيْ فصل الشتاء، بينما يُحظر على واجهات المحلات إضاءة الليل، كَمْا يُحظر تدفئة حمامات السباحة الخاصة.

النمسا تطلق حملة ترشيد

تعتمد النمسا أيضًا بشكل كبير على الغاز الروسي، حيث استحوذت على أكثر من 80 ٪ من موسكو فِيْ السنوات السابقة. أطلقت وزارة المناخ النمساوية الأسبوع الماضي حملة لتوفِيْر الطاقة أطلق عليها اسم “المهمة 11″، مع التوصيات التالية

قم بالقيادة بشكل أبطأ لتوفِيْر الطاقة – حد السرعة المقترح 100 كَمْ / ساعة. وتذوب من الفريزر بانتظام. وتقليل وقت الاستحمام.

إسبانيا تضع ضوابط لاستخدام تكييف الهُواء

بينما لا تعتمد إسبانيا مثل أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين على الغاز الروسي، الذي يمثل 14.5٪ من وارداتها، وافق البرلمان الإسباني على خفض بنسبة 8٪ فِيْ استخدام الغاز.

يجب ألا تقل درجة حرارة تكييف الهُواء فِيْ معظم المباني العامة والشركات عَنّْ 27 درجة مئوية فِيْ الصيف ؛ يجب ألا تتجاوز التسخين 19 درجة مئوية خلال فصل الشتاء. وإغلاق أبواب المحلات المكَيْفَة. لا توجد إضاءة ليلية للأماكن الخارجية للمتاجر أو المعالم العامة.

فنلندا .. أسعد بلد فِيْ العالم بائسة

فِيْ حين أن 75٪ من إمدادات الغاز الفنلندية تتكون من واردات روسية، فإن البلاد ليست عرضة لتقلبات موسكو. يمثل الغاز الطبيعي أقل من 6٪ من إجمالي استهلاك الطاقة فِيْ فنلندا “أسعد دولة فِيْ العالم”. فِيْ الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف عَنّْ حملة بعَنّْوان “نقاط أقل.

تهدف هذه الحملة إلَّى جعل 75٪ من الفنلنديين يقللون من استهلاكهم للطاقة عَنّْ طريق خفض درجة حرارة المنزل باستخدام منظم الحرارة، واستخدام عدد أقل من الإلكترونيات ومصادر إضاءة أقل، والحد من الاستحمام لمدة 5 دقائق.

ايطاليا .. اجراءات تقشف

استوردت إيطاليا ما يقرب من 40 فِيْ المائة من غازها من روسيا العام الماضي. بمبادرة من وزارة التحول البيئي الإيطالية، تهدف الدولة إلَّى خفض استهلاك الغاز بنسبة 7٪ (5.3 مليار متر مكعب) بحلول مارس

تشمل الإجراءات خفض منظم الحرارة فِيْ المباني الصناعية بدرجة واحدة إلَّى 17 درجة مئوية، وتنظيم منظمات الحرارة فِيْ كتلة السكن عَنّْد 19 درجة مئوية، ويجب إيقاف تشغيل المشعات لمدة ساعة واحدة على الأقل فِيْ اليوم.