رائدة الأعمال “ديبي فِيْلدز”.. قِصَّة ملمهة لطاهِيْة لا تعرف اليأس

قِصَّة امرأة أمريكية اكتشفت عشقها لصنع الحلوى، وكانت نتيجة هذا الحب إنشاء سلسلة عملاقة من متاجر صناعة الحلوى، الأكثر نجاحًا فِيْ العالم.

إنها قِصَّة “ديبي فِيْلدز” الأمريكية التي خلقت نفسها من خلال متابعة شغفها وفعل ما تحب، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها.

إنشائها

ديبي فِيْلدز من مواليد أوكلاند، كاليفورنيا، ولدت فِيْ 18 سبتمبر 1956.

نشأت ديبي فِيْ أسرة متواضعة، وعمل والدها فِيْ مجال اللحام بالحديد، وكانت والدتها راضية عَنّْ كونها ربة منزل لرعاية ديبي وأخواتها الأربع، وكانت ديبي الخامسة فِيْ الترتيب والأصغر بينهم.

دراسته

كانت ديبي من الناجحين فِيْ هذا العالم، حيث كانت علاقتها متوترة وغير ناجحة مع الدراسة، حيث كان دائمًا مدفوعًا بشغفها بالطبخ وصنع الحلويات، لدرجة أنه أثر سلباً على تركيزها فِيْ الدراسة.

لم يكن الأمر مفاجئًا من جانب والديها، عَنّْدما اتخذت ديبي قرارًا بترك مدرستها والتركيز على صنع الحلوى للجيران والأصدقاء، على الرغم من أنها واجهت مع مرور الوقت أزمة تمويل لتوفِيْر مستلزمات الطبخ.

قبل بلوغها سن 15، كانت قد توصلت بالفعل إلَّى حل لهذه الأزمة بالبحث عَنّْ عمل إضافِيْ، بحيث يكون مصدرًا لتمويل مشروعها الصغير، وانضمت إلَّى العمال فِيْ أحد ملاعب البيسبول فِيْ بالقرب من مدينتها، وكانت مهمتها جمع كرات البيسبول المتناثرة مقابل 5 دولارات فقط فِيْ الأسبوع. .

البداية فِيْ عالم الحلويات

واصلت ديبي العمل كجامعة بيسبول لمدة 3 سنوات، وكسب المال وصنع الحلوى فِيْ نهاية كل أسبوع، حتى بلغت 16 عامًا، عَنّْدما تمكنت من التوفِيْر فِيْ سيارة صغيرة، لاستخدامها كَمْنفذ مبيعات للتجول وعرض وبيع الحلوى الخاصة بها .

استمرت ديبي فِيْ بيع الحلويات من خلال شاحناتها الصغيرة بهذه الطريقة لمدة 3 سنوات أخرى حتى بلغت التاسعة عشرة من عمرها.

رحلة نجاح حقيقية

تزوجت ديبي من زميلتها فِيْ الكلية راندي فِيْلدز فِيْ عام 1975، ومن 1975 إلَّى 1977، توقفت ديبي مؤقتًا عَنّْ تحقيق حلمها، بسبب مسؤوليات الحياة الزوجية.

عَنّْدما صممت ديبي على العودة إلَّى هذا الحلم، لم تحصل على دعم من زوجها، لكن ذلك لم يمنعها من افتتاح أول محل حلويات لها عام 1977.

بعد أن خذلتها عائلتها وزوجها ووالدها، قررت ديبي صنع الحلوى وتقديمها إلَّى البنوك حتى تتمكن من الحصول على قرض لتمويل المتجر.

فِيْ 16 أغسطس 1977، افتتحت ديبي المتجر فِيْ بالو ألتو، كاليفورنيا.

الشهرة والثروة

استمرت ديبي فِيْ مواجهة إحباط المقربين منها والتشكيك فِيْ نجاحها الصغير، قبل أن تحقق انتشارًا غير متوقع، مما مكنها من فتح فروع إضافِيْة لمتجرها، فِيْ المدن الكبرى مثل سان فرانسيسكو.

ومرت الأيام حتى نما المحل الصغير وأصبح متجرا كبيرا وأصبح للمحل العديد من الفروع وخلال سبع سنوات كان هناك 2300 فرع حول العالم منها 160 فرعا فِيْ أمريكا برأسمال 45 مليون دولار. فِيْ عام 1993 قررت بيع الشركة لشركة استثمار بشرط أن تكون مستشار الشركة والمتحدث الرسمي. أن تتفرغ لتربية بناتها الخمس.