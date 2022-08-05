رائد أعمال أسعار الإعلانات عبر مواقع التواصل تبدأ من 100 ريال إلى 170 ألفًا

كشف رجل الأعمال طلال العماج عن أسعار الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في المملكة، موضحا أنها تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 170 ألف ريال.

وأضاف العماج، في حديثه لبرنامج 120 الذي تبثه قناة الإخبارية، أن رجال الأعمال لن يتعاملوا مع أي من المشاهير للإعلان معه إذا لم يكن لديه ترخيص.

رخصة الثقة

وقالت إسراء عسيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع إن تنفيذ قرار الحصول على رخصة موثوق بها سيبدأ في الأول من أكتوبر الجاري، وبعد الحصول على الترخيص يجب استيفاء شروط الضوابط الإعلانية.

وشدد على أنه يجب على جميع السعوديين الذين يقدمون محتوى الوسائط المتعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التسجيل في منصة موثوقة وإرسالها إلكترونيًا.