رائد المناخ المصري أفريقيا بحاجة لآليات مبتكرة لتمويل العمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ فِيْ الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، أن إفريقيا بحاجة إلَّى آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخي.

وأضاف الرائد المناخي فِيْ الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف فِيْ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن السندات الخضراء والزرقاء هِيْ وسيلة فعالة لتمويل العمل المناخي وفقًا لـ معايير وسياسات واضحة تمنع ظاهرة الغسل الأخضر.

خلال مشاركته فِيْ جلسة “تمويل العمل المناخي فِيْ إفريقيا” على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل التنمية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة استعدادًا للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف، وشدد على أهمية تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والتمويل فِيْ إفريقيا والدول النامية بشكل عام، مع التركيز على مبدأ الشفافِيْة، وإيجاد آليات لتعبئة الموارد المحلية والجمع بين التمويل العام والخاص من أجل إيجاد التمويل اللازم لذلك. عملية التحول الأخضر.

الأولوية لملف التمويل

وذكر أن مؤتمر الأطراف المزمع عقده فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل يعطي أولوية قصوى لملف تمويل العمل المناخي فِيْ إفريقيا والأسواق الناشئة سواء من خلال مناقشة آليات التمويل المبتكرة أو التعامل مع المشكلات التي تعيق الاستثمار فِيْ المناخ. عمل.

وشدد محيي الدين على أهمية الوفاء بتعهد مؤتمر الأطراف فِيْ كوبنهاغن بتمويل العمل المناخي فِيْ البلدان النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، موضحًا أنه على الرغم من أن هذا التمويل لا يمثل سوى 3٪ من حجم التمويل المطلوب للعمل المناخي، الوفاء بضرورة فتح الباب لتقديم تعهدات جديدة وتحويلها إلَّى أفعال على أرض الواقع.

وفِيْ هذا السياق، أشار إلَّى أهمية التوزيع العادل لتمويل تدابير التخفِيْف من الانبعاثات والتكَيْفَ مع الآثار السلبية لتغير المناخ على حد سواء. وأوضح أن إجراءات التكَيْفَ لها قيمة تمويل منخفضة للغاية لا تتجاوز 11.4 مليار دولار، ولا يشارك القطاع الخاص فِيْ هذا التمويل بأكثر من ثلاثة فِيْ المائة، مشددا على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص فِيْ التمويل وتنفِيْذ المناخ. المشاريع.

تحالف غلاسكو المالي

وأشار إلَّى أهمية تحالف جلاسكو المالي (GFANZ) وتفعيل دوره فِيْ تمويل العمل المناخي، مشيرًا إلَّى أن رواد المناخ والرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف يؤكدان على أهمية حشد التمويل للمشاريع المناخية، وهُو هدف حققته المبادرة. من المنتديات الإقليمية الخمسة الرئيسية بشأن تمويل المناخ بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة.

وشدد وزير الاستثمار على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فِيْ ذلك الأهداف المناخية، موضحا أن مسارات التنمية والعمل المناخي يجب أن تسير بالتوازي والعمل على إيجاد وتنفِيْذ المشاريع التي تخدم كلا المسارين.

وشدد محيي الدين على أهمية ربط الميزانيات العامة للدول بالتنمية والعمل المناخي.