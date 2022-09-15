رائد المناخ المصري كوب 27 مؤتمر الحلول العملية.. وسنتخطى عقبة التمويل

وقال د. محمود محيي الدين، رائد المناخ فِيْ الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إن المؤتمر سيقدم حلولاً عملية لمشاكل العمل المناخي.

أكد رائد المناخ فِيْ الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعَنّْي بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف، الذي سيكون سيعقد فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل، وسيكون مؤتمرا للحلول العملية للمشاكل التي تواجه العمل المناخي، وفِيْ مقدمتها التمويل. .

وأوضح أن حجم التمويل الحالي لمشاريع المناخ أقل بكثير من التمويل اللازم للعمل المناخي، وأن مشاركة القطاع الخاص فِيْه لا تتجاوز 3٪ فقط.

جاء ذلك خلال مشاركته فِيْ الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي حول المنطقة العربية حول تمويل العمل المناخي، الذي استضافته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) فِيْ العاصمة اللبنانية بيروت، والتي شهدت مشاركة افتراضية من قبل. السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري والرئيس المكلف للمؤتمر السابع والعشرين لكأس الأطراف 27) وعدد من الوزراء العرب.

العمل الإقليمي المشترك

وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن الرؤية الكامنة وراء مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الرئيسية لتمويل العمل المناخي التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف، واللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة رواد المناخ، والتي يشارك فِيْها تحالف جلاسكو. لتمويل سباق GFANZ للانبعاثات الصفرية، يكَمْن فِيْ الثقة بأن العمل الإقليمي سيتغلب المشروع المشترك على العقبات التي تحول دون تمويل وتنفِيْذ العمل المناخي فِيْ ضوء التحديات العالمية الحالية.

وأعرب محيي الدين عَنّْ ثقته فِيْ أن العمل العربي المشترك والتعاون بين الدول العربية سيجد الحلول ويتغلب على العقبات ويحقق الأهداف المناخية، قائلا إنه يتوقع أن يخرج المنتدى بمشاريع إقليمية فاعلة يمكن تمويلها وتنفِيْذها.

وأوضح أن نتائج المحافل الإقليمية الثلاثة التي سبقت منتدى بيروت تؤكد أهمية البعد الإقليمي للعمل المناخي، وضرورة العمل المشترك بين دول المنطقة نفسها لتحديد والعمل على نقاط التكامل، موضحا أن نتج عَنّْ منتدى إفريقيا 19 مشروعًا تنمويًا قابلاً للتنفِيْذ فِيْ مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والاقتصاد. أسفرت الأسواق الزرقاء وأسواق الكربون ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ عَنّْ 20 مشروعًا لتمويل التزامات وطنية محددة، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأسواق المالية، فضلاً عَنّْ التعاون فِيْ مجال الطاقة، بينما أنتج منتدى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أربعة مشاريع ضخمة فِيْ المجالات للطاقة والنقل.

مبادرات تمويل العمل المناخي

وشدد محيي الدين على أن هناك مبادرات لتمويل العمل المناخي مثل مبادرة تحالف GFANZ الذي تعهد بتمويل العمل المناخي بقيمة 130 تريليون دولار، لذلك من المهم تحديد مجموعة من المشاريع المؤثرة والقابلة للاستثمار والقابلة للتنفِيْذ من أجل التفاوض على تمويلها، موضحًا أن تمويل هذه المشاريع يجب أن يتم من خلال الشراكات والاستثمار دون أن يأخذ شكل قروض وديون، والتي تمثل حوالي 62٪ من طرق تمويل العمل المناخي.

وتوقع رائد المناخ أن يخرج المنتدى العربي بمشاريع مختلفة على المستوى النوعي والمتنوع على مستوى القطاعات المختلفة، فِيْ إشارة فِيْ هذا الصدد إلَّى منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل التنمية الذي استضافته مصر قبل أيام. التي ركزت على مناقشة المشاريع المتعلقة بمحور الماء والغذاء والطاقة وآليات تمويلها.

ولهذا وصف محيي الدين التمويل المناخي بأنه غير كاف وغير فعال وغير عادل. غير كافٍ بسبب عدم كفاية التمويل المتاح مقارنة بالحاجة العالمية كَمْا ذكرنا، فهُو غير فعال لأنه يستغرق وقتاً طويلاً من التفاوض حتى يتوفر التمويل لصالح العمل الفعلي، والتمويل غير عادل لأن الدول الأكثر تأثراً بظاهرة المناخ التغيير مطلوب لدفع فاتورة أزمة ليست سببًا لها، لأنها تحصل على أقل حصة من التمويل اللازم لتحقيق أهدافها المناخية.

وفِيْ ختام كلمته، دعا محيي الدين منتدى بيروت إلَّى الخروج بمشاريع مناخية فعالة يمكن تمويلها وتنفِيْذها، وتعزيز التعاون بين جميع الفاعلين، بما فِيْ ذلك الحكومات والقطاع الخاص وبنوك الاستثمار وشركاء التنمية من أجل تنفِيْذ مشاريع المناخ فِيْ إطار أكثر شمولية يحقق أهداف التنمية المستدامة ككل.