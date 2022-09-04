رائد المناخ المصري يحذر من ظاهرة “الغسل الأخضر”

قال مسؤول المناخ فِيْ الرئاسة المصرية لـ COP27 إن مؤتمر شرم الشيخ يركز على عَنّْصر تمويل المناخ، والدفع نحو الوفاء بالتعهدات السابقة.

وأشار د. محمود محيي الدين فِيْ مقدمتها إلَّى أن مؤتمر كوبنهاغن تعهد بتمويل العمل المناخي فِيْ الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويا.

وشدد محيي الدين على ضرورة توسيع جوانب التمويل لتشمل الاستثمار وفق المعايير الدولية لتجنب ظاهرة الغسل الأخضر.

الغسل الأخضر هُو الجانب المظلم للاتجاه المتسارع من قبل الشركات والبلدان التي تتعهد بالتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون ؛ حيث توجد ممارسات أو منتجات تبدو صديقة للبيئة ولكنها ليست كذلك فِيْ الأساس.

على الرغم من أن الغسيل الأخضر ليس ظاهرة حديثة ؛ لقد تصاعد بشكل مقلق فِيْ السنوات الأخيرة وسط ضغوط متزايدة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

يُعرَّف Greenwashing بأنه ظاهرة يتم فِيْها تضليل المستهلكين وخداعهم، من خلال تقديم ادعاءات بيئية كاذبة حول استدامة المنتجات أو الاستثمارات، ودورها فِيْ مكافحة تغير المناخ.

بمعَنّْى أوضح، يعَنّْي الغسل الأخضر أن تقوم الشركات بتسويق نفسها على أنها صديقة للبيئة، مع عدم تغيير سلوكها على أرض الواقع ؛ إنها محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة.

وعلى صعيد متصل شدد محيي الدين على ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار فِيْ العمل المناخي خاصة فِيْ الدول النامية وتفعيل آليات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء والزرقاء ومقايضة الديون وربط القطاع العام. موازنات الدول لأعمال التنمية، وإنشاء أسواق الكربون. تماشيا مع أولويات وظروف اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة.

تستضيف شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل مؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والذي يعطي الأولوية ويخصص جلسات مكثفة لمناقشة ملف الغذاء والماء والطاقة كاحتياجات أساسية فِيْ حياة الإنسان كانت سلبية. تتأثر بالاحترار العالمي وتغير المناخ.

يركز مؤتمر شرم الشيخ على النهج الشامل بحيث يتم التعامل مع جميع جوانب العمل المناخي وهِيْ التخفِيْف من آثار التغير المناخي، والتكَيْفَ مع الظاهرة، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عَنّْها، وإيجاد سبل لتمويلها. المشاريع.

كَمْا يركز على تمويل العمل المناخي، والدفع نحو الوفاء بالتعهدات السابقة فِيْ هذا السياق، وعلى رأسها تعهد مؤتمر كوبنهاغن بتمويل العمل المناخي فِيْ البلدان النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا. كَمْا تهتم الرئاسة المصرية للمؤتمر بمناقشة طرق تمويل العمل المناخي بعد عام 2025.