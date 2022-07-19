رائد سنان محمد الأحمد يقدم دورا مختلفا فِيْ “الحجرة”.. وبعيد عَنّْ الثنائية

قال المنتج رائد سنان، إنه انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسل “الغرفة” الذي سيعرض على إحدى المنصات العالمية، حيث سيعرض خارج سباق الجري الرمضاني، مؤكدًا أنه سيكون نقلة نوعية فِيْ الفرقة العربية. الدراما. .

وكشف سنان، خلال لقاء حصري لـ “العرب اليوم”، أن مسلسل “الغرفة” بطولة مختلف الممثلين السوريين واللبنانيين، مثل محمد الأحمد، وعمار شلق، وسام فارس، ونور علي، وريم خوري، وهادي بو عياش، ونهلة. داود وممثلين آخرين تركوا بصمة مميزة فِيْ عالم التمثيل.

وأضاف “الشخصية التي يجسدها محمد الأحمد تختلف عَنّْ شخصية هادي التي ظهرت فِيْ مسلسل” حتى الموت “، فضلاً عَنّْ كونها مختلفة تمامًا عَنّْ الشخصيات التي جسدها طوال مسيرته الفنية.

وأكد المنتج اللبناني أن محمد الأحمد تفاجأ بالشخصية التي قدمها فِيْ “الغرفة”، معلقاً “إنه يعتبر هذا الدور دور حياته، حيث يلعب شخصيتين مختلفتين دون أن يلعب دور التوأم. . “. . “

كَمْا تطرق إلَّى تجسيد الأحمد لشخصيتين فِيْ المسرحية، معتبراً أن الأمر صعب للغاية ويتطلب الكثير من الجهد من جانب الممثل والمخرج وسلطة الإنتاج.

وعَنّْ مشاركة عمار شلق فِيْ بطولة المسلسل قال “عمار شلق من أكبر الممثلين فِيْ لبنان. لقد برع فِيْ الدور الذي سيلعبه ويعتبر محوريا فِيْ المسرحية “.

ونفى رائد سنان وجود بطولة نسوية، مشيرا إلَّى أن القِصَّة تدور حول شخصية مراد التي يؤديها محمد الأحمد، وعلاقته بالشخصيات فِيْ المسرحية.