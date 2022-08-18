رابحون على هامش الحرب.. الغاز ينعش الجزائر

أعطت التوترات الجيوسياسية فِيْ أوروبا الشرقية، وأهمها الصراع الروسي الأوكراني والعقوبات الأوروبية على روسيا، دفعة قوية لتصدير الغاز الجزائري.

فِيْ أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، زاد الطلب على النفط والغاز وازدهرت عائدات الطاقة، بحيث أنفقت السلطات الجزائرية بسخاء على الرعاية الاجتماعية واتخذت موقفًا أكثر حزماً على المستوى الخارجي، بعد سنوات من تناقص الثروة والسياسة. الاضطرابات مع حركة احتجاجية جماهِيْرية.

وعاد الإنفاق الحكومي السخي على الموظفِيْن، الذي اعتاد الجزائريون عليه لفترة طويلة، بعد زيادة صادرات الغاز الجزائري إلَّى أوروبا، التي اقتربت الجزائر من الحصول على الغاز بعد انقطاع الإمدادات الروسية عَنّْ “القارة العجوز” نتيجة العقوبات المتبادلة بين الطرفِيْن.

أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عَنّْ زيادات متوقعة فِيْ رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد وإعانات البطالة، واتخذت الحكومة موقفًا أكثر جرأة تجاه الدول الأوروبية التي أصبحت أكثر اعتمادًا على غاز شمال إفريقيا بعد الحرب الأوكرانية، مثل إسبانيا، ولم تتردد فِيْ التحرك. ردا على تسارع وتيرة الجهُود خصمها الرئيسي هُو المغرب لكسب التأييد الأوروبي فِيْ القضايا الإقليمية.

وقال مستشار حكومي “الحكومة لم تعد تحت نفس الضغوط الاجتماعية والسياسية التي كانت تواجهها فِيْ 2022 و 2022”.

وأضاف أن “الحركة (حركة الاحتجاج الجماهِيْري) قد انتهت، وبات كوفِيْد -19 تحت السيطرة والعائدات آخذة فِيْ الارتفاع”.

تناقض صارخ بين الحاضر والماضي القريب

فِيْ عامي 2022 و 2022، هزت الاحتجاجات الأسبوعية المؤسسة الحاكَمْة، مما دفع الجيش للإطاحة بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة وشخصيات بارزة أخرى.

أدى الانخفاض الحاد فِيْ عائدات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي بعد انخفاض أسعار النفط فِيْ عام 2014 إلَّى انخفاض الإنفاق العام، مما أدى إلَّى مزيد من الاضطرابات.

ازدادت المخاوف والمخاوف مع تعثر قطاع الطاقة، وتقلص الاستثمار فِيْ حقول النفط والغاز إلَّى الحد الأدنى، وتراجع الصادرات وهروب المواهب من شركة سوناطراك الحكومية، التي يتغير رئيسها كل 20 شهرًا فِيْ المتوسط. فِيْ العقود الأخيرة.

لكن الارتفاع فِيْ أسعار النفط والغاز العالمية بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير ساعد فِيْ استقرار الوضع وملء خزائن الدولة وتعزيز الثقة.

لكن محللين يقولون إن الجزائر ليس لديها خيار سوى المضي قدما فِيْ إصلاحات يحتمل أن تكون صعبة لحماية اقتصادها من الانكَمْاشات المستقبلية فِيْ سوق الطاقة.

وعد تبون بذلك وتحرك لتعزيز التجارة مع بعض البلدان الأفريقية، لكن جهُود الحكومة لفتح أحد أكثر اقتصادات العالم انغلاقا لم تحرز سوى تقدم ضئيل حتى الآن.

وقال وزير سابق فِيْ الحكومة نعم، الإيرادات آخذة فِيْ الارتفاع، لكن الاقتصاد ما زال بحاجة إلَّى إصلاحات.

ارتفاع الأسعار وطلب كبير

لم تكتف أزمة الطاقة فِيْ أوروبا برفع الأسعار فحسب، بل أدت أيضًا إلَّى زيادة الطلب على إمدادات الغاز من مصادر لن تتأثر بحرب أوكرانيا، مما أعطى الجزائر وزناً أكبر.

وتلبي الإمدادات الجزائرية أكثر من ربع الطلب على الغاز فِيْ إسبانيا وإيطاليا، وتعد سوناطراك ثالث أكبر مصدر لأوروبا بعد روسيا والنرويج.

وقالت سوناطراك إن أرباح النفط والغاز هذا العام ستصل إلَّى 50 مليار دولار، مقابل مكاسب بلغت 34 مليار دولار العام الماضي و 20 مليار دولار فِيْ 2022، فِيْما تشير الإحصاءات الرسمية إلَّى أن الصادرات غير النفطية ستتجاوز سبعة مليارات دولار، وهُو رقم قياسي.

ساعدت القواعد التي تشجع المشاركة الأجنبية فِيْ قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة.

وأعلنت سوناطراك فِيْ يونيو عَنّْ اكتشاف جديد فِيْ (حاسي الرمل) أكبر حقل غاز فِيْ البلاد. يضيف الاكتشاف الجديد ما بين 100 و 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف إلَّى الاحتياطيات، مع توقع وصول الإنتاج الإضافِيْ إلَّى 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا اعتبارًا من نوفمبر.

فِيْ الوقت نفسه، قد تكون اتفاقية موسعة بشأن إمدادات ضخمة من الغاز لإيطاليا بمثابة تذكير للدول الأوروبية بفوائد الصداقة مع الجزائر.

غيرت إسبانيا، التي تعتمد على الغاز الجزائري، هذا العام موقفها الداعم للرباط فِيْ قضية الصحراء الغربية، وهِيْ منطقة يعتبرها المغرب أراضيها، لكن الجزائر تدعم حركة الاستقلال فِيْها.

فقط من الجزائر سحبت سفِيْرها وقطعت بعض الصفقات التجارية. على الرغم من أنها أكدت الامتثال لشروط عقد توريد الغاز، إلا أنها قد لا تظهر قدرًا واضحًا من الكرم فِيْ محادثات التسعير المقررة.

وقال مسؤول جزائري متقاعد فِيْ مجال الطاقة “لا شك فِيْ أن بطاقة الغاز خدمت الجزائر. إنهم يقتربون منها، ولا يمر يوم دون أن تتصل الدول الأوروبية بالسلطات لمناقشة المبيعات المحتملة”.