رابح صقر يرفع القبعة للجمهُور فِيْ اختتام “موسم الجيمرز “

اختتم الفنان السعودي رابح صقر، فعاليات موسم Gamers ظهر أمس فِيْ جو من الحماس الشديد، بعد قرابة شهرين من الحفلات التي حققت حضورًا قويًا فِيْ العاصمة السعودية الرياض.

وقال رابح صقر مازح الجمهُور وهُو على خشبة المسرح مشيرا الى بطنه المنتفخة وعلق “عَنّْده كبسة”. ثم غير رأيه وقال، “هذه نكهة”، مما دفع الجمهُور إلَّى الضحك.

وأرادت الفنانة السعودية الابتعاد عَنّْ الملابس الرسمية والزي التقليدي السعودي، وظهرت بملابس شبابية بيضاء.

ما إن اعتلى رابح صقر المسرح حتى استقبل جمهُوره وخلع قبعته، معربًا عَنّْ سعادته بلقائهم فِيْ نهاية موسم اللاعبين.

استقبله الجمهُور بترحيب حار وتصفِيْق، ولم يغني النجم السعودي فحسب، بل عزف على العود أثناء أداء بعض الأغاني.

وأدى رابح العديد من أغانيه خلال الحفل مثل “مرات” و “الحكاية” و “بين عليك” و “العباءة الرقيقة”.

كانت رابح تتوق لجمهُورها للحفل منذ أيام قليلة، عَنّْدما نشرت “بوستر” عَنّْ الحدث تعلن فِيْه مَوعِد الحفل، وكتبت جمهُوري الحبيب سألتقي بك يوم الخميس 1 سبتمبر الساعة. نهاية حفلات موسم اللاعبين. اسجدوا لي كثيرا … رابح صقر “.

يُعد موسم الألعاب، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، حدثًا عالميًا غير مسبوق للألعاب والرياضات الإلكترونية، ويهدف إلَّى سد الفجوة بين العالمين الحقيقي والافتراضي من خلال السماح للاعبين والمشجعين بتجربة الألعاب الإلكترونية ومغامرات شخصيتك المفضلة على أرض.

وشهد الموسم سلسلة من الحفلات الموسيقية التي استمرت لمدة ثمانية أسابيع، شارك فِيْها نجوم عالميون أبهروا عشاق الموسيقى فِيْ الرياض، إلَّى جانب مجموعة من نجوم الموسيقى المحليين، كَمْا شهد الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط وفعالية.

يعتمد موسم اللاعب على 4 مواضيع رئيسية ؛ مسابقات الرياضات الإلكترونية الاحترافِيْة والعروض الترفِيْهِيْة والحفلات الموسيقية و “قمة العالم القادم” التي تجمع بين قادة وخبراء الرياضات الإلكترونية وصناعة الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم.

تميز موسم اللاعب بالعديد من البطولات التنافسية التي تضم أفضل اللاعبين والفرق فِيْ العالم فِيْ “مسابقات النخبة” بإجمالي جوائز مالية تبلغ 15 مليون دولار أمريكي.