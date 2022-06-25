رابطة الأندية تحدد موعد بداية ونهاية الدوري المصري 2022/2023

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات باتحاد الأندية المحترفة، عن موعد بدء وانتهاء موسم الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

وقال عامر حسين في تصريح صحفي، اليوم السبت، على هامش قرعة دور الـ16 لكأس مصر “رغم أن لجنة النادي أوضحت الظروف الصعبة قبل انطلاق الموسم الحالي، إلا أننا نتعرض لهجوم كبير. من حين لآخر بسبب ضغط مباريات الدوري هذا الموسم ”.

وأضاف “الموسم المقبل سيبدأ بشكل طبيعي حيث سيبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر وينتهي في الأسبوع الأول من يونيو”.

وشدد على أن البعض يكرر أن الدوري المصري هو الوحيد الذي يستمر حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المعلومات خاطئة تماما، فهناك بطولات لم تنته في السعودية والمغرب وتونس حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة دور الـ16 من كأس مصر موسم 2022/2022 أسفرت عن النتائج التالية

الزمالك – الإسماعيلي

الاهلي – تطهير مصر

بيراميدز – سيراميك كليوباترا

انبي – البنك الاهلي

المقاولون – الجونة

طلائع الجيش – اختيار السويس

سموحة – كفر الشيخ.