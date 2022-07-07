رابطة الأندية تحسم موقفها من مقترح اتحاد الكرة بتقليل الأجانب في الدوري

قرر اتحاد الأندية المصرية موقفه من اقتراح الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن ملف تقليص عدد اللاعبين الأجانب، خلال الموسم المقبل.

أعرب اتحاد الأندية برئاسة أحمد دياب عن رفضه التام لاقتراح اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في مسابقة الدوري المصري ابتداء من الموسم المقبل.

وأكدت الجمعية أن الأندية المصرية تلتزم بعقود احترافية مع لاعبين أجانب منها عقود تمتد لأكثر من موسم.

وأكد أن مشاركة الأندية المقبلة ستكون استثنائية في الفترة المقبلة مثل الدوري الإفريقي الممتاز.

يدرس اتحاد كرة القدم تقليص عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق إلى 3 أو 4 لاعبين، حيث يُسمح حاليًا باستخدام 5 لاعبين.

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الأندية التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي وهي الزمالك والأهلي وبيراميدز والمستقبل.