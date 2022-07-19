رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري

كشف اتحاد أندية المحترفين المصرية عن عقوبات اليوم الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز الذي أقيم في الأيام الماضية.

وأعلن الاتحاد عن ركلات الترجيح في مباريات إنبي أمام مصر المقاصة، والتي انتهت بفوز الفريق النفطي بهدفين دون رد، وكذلك طلائع الجيش على الجونة، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف. . ، ومباراة الزمالك ضد غزل المحلة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض.

كانت عقوبات اليوم الخامس والعشرين من الدوري كالتالي

طلائع الجيش والجونة.

ايقاف اللاعب احمد عبد الرحمن لاعب طلعة الجيش لمباراتين لطرده بسبب السلوك العنيف.

مباراة إنبي ضد مصر المقاصة

وأوقف جون إيبوكا مهاجم إنبي مباراتين لسوء السلوك

تم إيقاف محمد السعيد رشدي، المقامر، مباراة واحدة لمنعه من مرمى محقق

“الزمالك وغزل المحلة”

غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني على غزل المحلة لعدم التزامها ببروتوكول ما قبل المباراة، وهو النشيد الوطني.