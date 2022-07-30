رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ27 ببطولة الدوري المصري

أعلن اتحاد أندية المحترفين المصرية، برئاسة أحمد دياب، فرض عقوبات لليوم السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت عقوبات النادي على النحو التالي

اتحاد الإسكندرية يتفق مع إنبي

تغريم عماد النحاس المدير الفني لاتحاد الإسكندرية 20 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي

تغريم نادي الاتحاد من الإسكندرية 20 ألف جنيه لإهانة الجمهور أثناء الاجتماع

أوقف لاعب الاتحاد خالد الغندور مباراتين بسبب طرده للعب عنيف.

الشركة المصرية والغربية

توقف أحمد الشيخ لاعب المصري عن الإيقاف لمباراتين بسبب الإبعاد

تعديل موعد مباريات الأهلي ضد الإسماعيلي وشركة الشرق

وأصدر قسم المسابقات باتحاد الأندية المحترفة قرارا بتغيير مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم على النادي الأهلي في الدوري الممتاز، مقابل الشركة الشرقية والإسماعيلي.

وقال عامر حسين، عضو اتحاد الأندية والمشرف على إدارة المنافسة، في بيان صحفي، إن مباراة الأهلي ضد شركة إيست، في إطار اليوم الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز،

سيعقد في 17 أغسطس بدلاً من 20 أغسطس.

وأوضح أن مباراة الأهلي والإسماعيلي، المؤجلة من اليوم الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز، ستلعب في 21 أغسطس المقبل بدلا من 14 أغسطس.

ما هو التاريخ المؤقت المحدد لهذه المباراة المؤجلة.

جاء هذا التعديل ليوفر فرصة للاحتفال بالمباراة المقررة للمنتخب الأحمر أمام مصر المقاصة في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 14 أغسطس.

بالإضافة إلى تفادي تأجيل المباراة المقررة بين الزمالك والإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر التي ستقام يوم 15 أغسطس.