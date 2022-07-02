رابطة الأندية تقرر معاقبة سيد عبد الحفيظ

أعلن اتحاد أندية المحترفين، إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة سموحة بالدوري الممتاز.

تلقى النادي الأهلي رسالة من اتحاد أندية المحترفين المصرية تفيد بإيقاف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم لمباراة واحدة عقب طرد سموحة من الدوري العام.

وطرد سيد عبد الحفيظ في مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة 23 من مسابقة الدوري العام.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بتروجيت، اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

وسيواجه الفائز في مباراة الأهلي وبتروجيت فريق الزمالك في نهائي كأس مصر.