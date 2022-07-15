رابطة الأندية تكافئ أحمد يحيى

قرر اتحاد الأندية المحترفة منح أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في الإسكندرية جائزة لاعب الجولة.

سقط أحمد يحيى في نوبة دموع، خلال مواجهة فريقه مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار الدوري المصري الممتاز، الخميس.

يأتي ذلك بعد أن هاجمته جماهير الإسكندرية بعد أن استقبلت شباكه خمسة أهداف.

تعرض الحارس أحمد يحيى لخوف شديد بعد وفاة شقيقه يوم الخميس، ما جعله يبكي.

مع إصراره على لعب المباراة لمساعدة زملائه وتحيزه ضد نفسه استجابة لنداء ناديه، قدم دعمه الكامل لحارس مرمى الاتحاد أحمد يحيى، الذي تم اختياره بعرضه كلاعب في المنتخب الوطني. دائري. 👏 ارفع رأسك يا أحمد. ❤️ # جمعية_نوادي_ مهنية | #EPL pic.twitter.com/sGqFZ5XTiF

– رابطة الأندية المهنية EPL (epl_eg) 14 يوليو 2022

وكتبت جمعية النادي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “مع إصراره على لعب المباراة لمساعدة زملائه في الفريق وتحيزه ضد نفسه استجابة لنداء ناديه، كل دعم لحارس مرمى الاتحاد أحمد يحيى الذي مع تم اختيار عرضه كلاعب في الجولة.

ارفع رأسك يا أحمد.