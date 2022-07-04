رابطة الأندية تكشف هوية حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات باتحاد الأندية المصرية، عن هوية حكم المباراة النهائية لكأس مصر بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوليو المقبل. 21.

تقام المباراة النهائية من مسابقة كأس مصر الموسم الماضي، بين فريقي الأهلي والزمالك، الساعة 9 مساء يوم 21 يوليو على استاد القاهرة.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية “المباراة النهائية لكأس مصر بين الأهلي والزمالك سينظمها حكم أجنبي”.

وأضاف “طلبنا الأمن لخدمة 5000 مشجع من كل ناد في نهائي كأس مصر”.

حدد اتحاد الكرة شروط المباراة النهائية لكأس مصر، وهي أن يلجأ الفريقان إلى وقت إضافي لمدة 30 دقيقة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على بتروجيت بهدفين دون رد في مباراة نصف النهائي.

فيما تأهل الزمالك بعد فوزه على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة نصف نهائي كأس مصر.