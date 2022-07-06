رابطة الأندية توجه الدعوة إلى مؤمن زكريا لحضور نهائي كأس الرابطة

قررت جمعية الأندية المصرية برئاسة الممثل أحمد دياب دعوة مؤمن زكريا نجم الأهلي ومستشار الشئون الرياضية التذكرتي، لحضور نهائي كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، والتي تجمع بين غزل المحلة والمستقبل مساء غد. .

من جانبه أكد مؤمن زكريا أنه سيقبل دعوة اتحاد الأندية وسيحضر نهائي كأس الرابطة غدا.

نشرت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع التغريد القصير “تويتر” صورة لمؤمن زكريا وعلق عليها “حضور الكابتن مؤمن زكريا في نهائي كأس الدوري المصري غدا بدعوة من جمعية الأندية المصرية.

بحضور القبطان تضمين التغريدة فى نهائي كأس الرابطة المصرية غدا بدعوة تضمين التغريدة 💚⚽️#mo_with_team_myticket #تذكرتي # نساء_زكريا #الفريق pic.twitter.com/sVc9hVgys1

– Tazkarti (Tazkarti) 6 يوليو 2022

أعلن اتحاد الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، عن فريق التحكيم الذي سيقود المباراة القادمة بين فريق المستقبل الأول لكرة القدم ضد نظيره غزل المحلة في إطار نهائي كأس دوري المحترفين.

تنطلق مباراة المستقبل ضد غزل المحلة يوم الأربعاء 6 يوليو الساعة 930 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة والساعة 1030 صباحًا بتوقيت السعودية كجزء من نهائي كأس الرابطة.

كانت هيئة المحلفين بأكملها على النحو التالي

الحكم خيسوس مانزانو

الحكم المساعد نيكولاس مارتينيز

الحكم المساعد أنخيل رودريغيز

الحكم الرابع فالنتين بيزارو جوميز

حكم الفيديو أجنيكو فيلانوفا

مساعد الفيديو دياز دي ميرا

أقيمت بطولة كأس الدوري المصري للمرة الأولى، حيث تمكن الثنائي المستقبل وغزال المحلة من تحديد التأهل للنهائي.

تمكن فريق Future Club الأول لكرة القدم من تحديد التصنيف بعد فوزه على إنبي بهدفين دون رد.

فيما تأهل فريق كرة القدم الأول لفريق غزل المحلة بعد تجاوز عقبة الإسماعيليين بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.