رابطة الأندية توضح موقفها من تقليل عدد اللاعبين الأجانب

أوضح اتحاد أندية المحترفين المصرية موقفه من اقتراح اتحاد الكرة بشأن ملف تقليص عدد اللاعبين الأجانب.

أخطر اتحاد الأندية برئاسة أحمد دياب مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برفضه التام لاقتراح اتحاد الكرة بخفض عدد اللاعبين الأجانب في الأندية ابتداء من الموسم المقبل.

وكشفت جمعية الأندية أن سبب رفض هذا الاقتراح هو أن الأندية المصرية لديها عقود احترافية مع لاعبين أجانب منها عقود تمتد لأكثر من موسم.

كما يرى الاتحاد أن الأندية المصرية على وشك منافسات استثنائية في الفترة المقبلة مثل الدوري الإفريقي الممتاز، مما يجعل اقتراح خفض عدد اللاعبين الأجانب مرفوضًا تمامًا من قبل اللجنة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن دراسة لخفض عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق إلى 3 أو 4 لاعبين، حيث أن استخدام 5 لاعبين مسموح به حاليًا.