رابطة الأندية توضح موقفها من حضور الجماهير نهائي كأس مصر

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة مسابقات اتحاد الأندية المصرية، عن موقفه من الحضور الكبير لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يشهد شهر يوليو المقبل ديربيًا جديدًا بين فريق كرة القدم الأول للنادي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي كأس مصر للنسخة الأخيرة 2022-2022.

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع النادي الأهلي ومنافسه الفارس الأبيض يوم 21 يوليو، الساعة 900 مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما تغلب على عقبة بتروجيت بهدفين في نصف نهائي اليوم السبت.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية “طلبنا الأمن لخدمة 5000 مشجع من كل ناد في نهائي كأس مصر”.

وتابع “لم تكن هناك نية لتأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك”.