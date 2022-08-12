رابطة الأندية توقع عقوبة ضد الأهلي

قرر اتحاد أندية المحترفين المصرية، برئاسة أحمد دياب، فرض عقوبة على النادي الأهلي، في سياق الأحداث التي وقعت في مباراتهم أمام فاركو في بطولة الدوري المصري.

وفرض اتحاد الأندية عقوبة على النادي الأهلي، بتغريمه 20 ألف جنيه، على ما فعله جمهوره في مباراة فاركو.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بنظيره فاركو في منافسات الدوري التي انتهت بالتعادل السلبي.

وبينما فرض الاتحاد عقوبة على الإسماعيلي، فقد غرمته 20 ألف جنيه على ما حدث لمشجعي النادي في مباراة فاركو.

كما فرض الاتحاد عقوبة على اتحاد الإسكندرية بتغريمه 20 ألف جنيه إسترليني على ما فعله جمهوره في مباراة الأهلي.

أما نادي المصري البورسعيدي، فقد تم تغريمه 20 ألف جنيه على ما حدث لجمهور النادي في مباراة الأهلي.

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، في مباريات الجولة 30، في مباراة انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.