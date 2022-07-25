رابطة الأندية تُعلن عقوبات الأسبوع الـ26 من الدوري الممتاز

أعلن اتحاد أندية المحترفين المصرية، فرض عقوبات على الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2022.

1_ ماتش غزل المحلة ضد المقاولون

أوقف صابر عيد، مدير الرياضة المحلي، المباراة بالطرد لاعتراضه على الحكم.

أوقف محمد السيد عبد الرازق مباراة واحدة بعد طرده.

2_ بنك الاهلي والمستقبل

تم إيقاف لاعب البنك الأهلي أسامة إبراهيم عبد الله عن اللعب في مباراتين بسبب اللعب العنيف ضد المستقبل.

3_ انبي وفاركو

تم إيقاف حارس مرمى فاركو محمد صبحي لمباراة واحدة بطرده لاعتراضه على الحكم.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الجونة بهدفين مقابل صفر.

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من الفوز على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والعشرين.

جدول الدوري المصري

1- الزمالك – المركز الأول – 60 نقطة.

2- بيراميدز – المركز الثاني – 56 نقطة.

3- الأهلي – المركز الثالث – 51 نقطة.

4- المستقبل – المركز الرابع – 42 نقطة.

5- سموحة – المركز الخامس – 39 نقطة.

6- طلاع الجيش – المركز السادس – 38 نقطة.

7- البنك الأهلي – المركز السابع – 37 نقطة.

8- فاركو – المركز الثامن – 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا – المركز التاسع – 32 نقطة.

10- المصري – المركز العاشر – 31 نقطة.

11- إنبي – المركز 11 – 30 نقطة.

12- اتحاد الإسكندرية – المركز الثاني عشر – 30 نقطة.

13- الإسماعيلي – المركز الثالث عشر – 26 نقطة.

14- غزل المحلة – المركز الرابع عشر – 26 نقطة.

15- الجونة – المركز الخامس عشر – 26 نقطة.

16- المقاولون العرب – المركز السادس عشر – 23 نقطة.

17- Compañía del Este – المركز 17 – 21 نقطة.

18- مصر المقاصة – المركز 18 – 15 نقطة.