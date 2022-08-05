رابط أسماء المقبولين في جامعة طيبة 1444 وطريقة الاستعلام ، قد سعى الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف رابط نتائج المقبولين في جامعة طيبة 1444 بالأسماء ، وهو من أهم الامور التي تسائل المواطنين حولها داخل دولة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة للالتحاق في قبول جامعة طيبة ، تابعوا معنا .

جامعة طيبة

جامعة طيبة هي واحدة من الجامعات الحديثة في المدينة المنورة. تأسست عام 2003، واختير اسم الجامعة على اسم الشهرة التي عرفت بها المدينة نفسها .. وهي تضم العديد من المجالات العلمية والأدبية وتقدم برامج أكاديمية متنوعة للالتحاق بها، وتستخدم الجامعة أحدث أساليب التدريس. التي يتم تنفيذها من قبل خبراء من الأساتذة ومساعدي التدريس.

أسماء المقبولين في جامعة طيبة

تم الإعلان عن نتائج الفرز الأول لترشيح المتقدمين لجامعة طيبة (رجال ونساء) للعام الدراسي 1444 هـ في 3 أغسطس 2022 م، وعبر تويتر عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة، لكن ولم يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في جامعة طيبة. بدلاً من ذلك، يجب على الطالب معرفة نتيجته عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه على البوابة الموحدة للقبول ؛ لرؤية النتيجة.

تاريخ تأكيد الترشح بجامعة طيبة

وأعلنت الجامعة أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 محرم 1444 هـ (3 أغسطس 2022 م)، تم فتح باب تأكيد الترشيح، وتستمر البوابة مفتوحة لتأكيد النتائج لمدة 4 أيام، مشيرة إلى أنه الموعد النهائي لميزة تأكيد القبول هو السبت الموافق 8 محرم 1444 هـ / الموافق 6 أغسطس بالتحديد الساعة 1149 مساءً .. إذا لم يؤكد الطالب نتيجة الترشيح التي حصل عليها خلال الفترة المخصصة من قبل الجامعة لتأكيد العملية، سيتم استبعاده، ولا يحق له المطالبة بالقبول.

كيفية الاستعلام عن المقبولين جامعة طيبة

نقدم أدناه خطوات تحديد المقبولين في الفحص الأول للمتقدمين للجامعة

الدخل على موقع جامعة طيبة من خلال الرابط ““.

اختر “قبول جامعي” من الخيارات الموجودة بأعلى الصفحة.

انقر على الخيار الأول “الترشيح للقبول في برامج الانتظام”.

اختر “لتأكيد القبول المبدئي عن طريق الدخول إلى خدمة تأكيد القبول”.

أدخل رقم النموذج وكلمة المرور ؛ لتسجيل الدخول.

عرض النتيجة، وفي حال الموافقة عليها سيتم تأكيدها.

عمادة القبول والتسجيل على تويتر جامعة طيبة

يمكنكم الاطلاع على آخر أخبار التقديم الجامعي بجامعة طيبة للعام الدراسي الجديد 1444 هـ، وآخر البيانات والبيانات التي أعلنت عنها إدارة الجامعة من خلال متابعة حساب عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة على منصة تويتر، وللدخول إلى الحساب “”. نقدم أيضًا طرقًا مختلفة للتواصل مع الجامعة فيما يتعلق بما يلي

رابط لأسماء المقبولين في جامعة طيبة

أسماء المقبولين غير معلنة في القوائم ؛ وذلك للحفاظ على سرية بيانات المتقدمين. أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة أنه يمكن لأي متقدم معرفة نتيجة قبوله من خلال رابط خاص تم توفيره حتى يتمكن الطلاب من عرض نتيجة القبول بسهولة ويسر، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط “” .

رابط أسماء المقبولين في جامعة طيبة 1444 وطريقة الاستعلام ، وتعد جامعة طيبة من الجامعات التي يتزاحم عليها الطلاب للإلتحاق بها ، و تم الإعلان عن نتائج الفرز الأول لترشيح المتقدمين لجامعة طيبة (رجال ونساء) للعام الدراسي 1444 هـ في 3 أغسطس 2022 م .